El uno por uno del rival | El Ceuta, un equipo armado para competir

Aboubacar Bassinga. 20 años. El mediocentro costamarfileño está cedido por Las Palmas. La suya es una historia de superación. Llegó a Gran Canaria en 2020 como menor no acompañado en una patera. Tras ser descubierto jugando en la calle, se unió a la cantera del club amarillo, donde destacó por su talento en el centro del campo. El potente jugador llegó a debutar en Primera, aunque en el Ceuta su rol es aún secundario. José Juan Romero recurre a él para dar energía.