Rivales
El uno por uno del rival | El Ceuta, un equipo armado para competir
Experiencia en defensa y talento en tres cuartos en un equipo de autor y con dos exdeportivistas como pilares
El Ceuta se ha convertido en una de las revelaciones del arranque liguero en Segunda. El equipo de José Juan Romero ha construido un bloque competitivo, con titulares muy asentados, varios futbolistas que han elevado el nivel en su regreso a Segunda y dos exdeportivistas como Rubén Díez y Kuki Zalazar como pilares. Llega a Riazor con una identidad clara y con un grupo que mezcla experiencia, energía y talento en tres cuartos. El equipo caballa, que cuenta con las bajas de Manu Sánchez, Salvi y Manu Vallejo, tiene igualmente argumentos para amenazar al Dépor, líder de la categoría.
- Guillermo Vallejo. 30 años. El arquero burgalés comparte minutos con Pedro López desde su llegada al club en 2024, aunque en este inicio de Liga es el dueño claro de la portería con once partidos disputados. Su fiabilidad sostiene al equipo caballa. De hecho, consiguió encadenar seis partidos consecutivos sin encajar.
- Pedro López. 30 años. El guardameta de Mérida militó en el Fabril en la 2018-19 en Segunda B. Actualmente es suplente, pero está valorado positivamente por el club. Solo ha participado en dos partidos, paradójicamente dos derrotas, pero mantiene un nivel similar al de Vallejo. Es un recurso de garantías cuando le toca entrar.
- Anuar Tuhami. 30 años. En verano se produjo el regreso del hijo pródigo. “Es un placer defender el escudo de mi ciudad, mi tierra y mi gente”, declaró el extremo procedente del Valladolid. Su experiencia en Segunda y Primera le da un peso importante en el equipo y últimamente está actuando como lateral derecho debido a las bajas.
- Carlos Hernández. 35 años. El central de Jaén es el líder defensivo y el capitán del equipo. Casi 300 partidos en la categoría de plata. Lo ha jugado todo hasta el momento en la presente temporada. Firme en área propia y contundente al corte. Pura jerarquía para José Juan Romero.
- Diego González. 26 años. El central recaló en verano procedente del Huesca. Llegó para reforzar la zaga y se ha asentado rápido, con diez partidos jugados y ocho titularidades. Conoce bien la categoría y ya había estado a las órdenes de José Juan Romero en el Betis Deportivo. “Si conseguimos los 50 puntos, veremos hasta dónde nos da”, comentó hace poco el castellonense.
- Yago Cantero. 25 años. El central navarro, formado en la cantera de la Real Sociedad, donde jugó toda su etapa formativa, combina suplencias y titularidades. “En el equipo hay mucha competencia”, comentó recientemente sobre su alternancia en las alineaciones con Diego González. Rol secundario, pero útil.
- José Joaquín Matos. 30 años. El lateral izquierdo ha pasado de ser despedido en junio por el Cádiz a convertirse en titularísimo desde el primer día y uno de los jugadores más fiables del Ceuta. El sevillano, que además se ha destapado como goleador y ya suma dos dianas, apela a tener “los pies en el suelo” debido a la “exigencia” de la categoría. Sobriedad y profundidad por la banda.
- Youness Lachhab. 26 años. El mediocentro, que comparte localidad de origen (El Palmar, Murcia) con el tenista Carlos Alcaraz, es el generador de equilibrio y una de las brújulas del Ceuta. Aporta consistencia y para José Juan Romero es esencial, a pesar de una lesión en los isquiotibiales en el tramo inicial.
- Yann Bodiger. 30 años. El pivote francés sigue buscando el equipo donde asentarse en el fútbol español después de pasar por Córdoba, Cádiz, Castellón, Cartagena, Granada y Tenerife. A pesar de sus casi 200 partidos en Segunda, ha tenido un inicio irregular por una lesión y algunos errores. Lleva solo dos titularidades y un total de 263 minutos.
- Rubén Díez. 32 años. El zaragozano, ex del Dépor, es clave en la medular y ya lleva dos goles de penalti, uno de ellos el primer tanto del Ceuta en su regreso a la categoría. “Contra Rubén Díez me he enfrentado mucho, lo he seguido mucho y sé el talento que tiene”, apuntó Antonio Hidalgo, que no es el primer técnico del Dépor que lo elogia. “Si le dan el físico medio de un jugador de fútbol, está en Catar (en el Mundial)”, dijo Óscar Cano sobre el centrocampista en la 2022-23.
- Aboubacar Bassinga. 20 años. El mediocentro costamarfileño está cedido por Las Palmas. La suya es una historia de superación. Llegó a Gran Canaria en 2020 como menor no acompañado en una patera. Tras ser descubierto jugando en la calle, se unió a la cantera del club amarillo, donde destacó por su talento en el centro del campo. El potente jugador llegó a debutar en Primera, aunque en el Ceuta su rol es aún secundario. José Juan Romero recurre a él para dar energía.
- Aisar Ahmed. 24 años. Mediocentro, lateral derecho y hasta extremo, el polivalente jugador ceutí es el alma del equipo. Llegó en el 2020 de la cantera del Levante y ha sido partícipe de todos los ascensos del equipo hasta llegar al fútbol profesional. Y en Segunda no ha dejado de ser importante, ya que suma once partidos, todos como titular. Intensidad y peso emocional dentro del vestuario.
- Kuki Zalazar. 27 años. El mediapunta nacido en Montevideo, que apenas tuvo protagonismo en su paso por el Dépor en la 2022-23, es un fijo en el Ceuta: trece partidos, trece titularidades. Conducción, golpeo y amenaza desde media distancia en uno de los pilares de José Juan Romero, que no lo cambia por Yeremay: “Es extraordinario, pero me quedo con Kuki, Anuar y compañía”.
- Kialy Koné. 28 años. El extremo costamarfileño fichó por el Ceuta en enero de 2025 proveniente del Al-Yarmouk de Kuwait y fue clave en el ascenso con cuatro goles y cuatro asistencias. Desequilibrio por banda izquierda, donde alterna con Konrad: “Tener a Konrad enchufado es algo bueno porque jugamos para el equipo y él también está haciendo las cosas bien”, comentó recientemente.
- Konrad de la Fuente. 24 años. El extremo nacido en Miami, canterano del Barça, llegó al Ceuta como refuerzo de última hora en verano tras la salida de Efe Aghama. Procedente del Lausanne, el atacante ha ido de menos a más y ya encadena tres titularidades, además de un gol. Aporta desborde y velocidad. Hidalgo ya avisó del peligro de las bandas del Ceuta: “Tienen mucha profundidad con los laterales, con Konrad, Koné...”.
- Marcos Fernández. 22 años. El delantero de Cambrils (Tarragona) está cedido por el Espanyol y el Ceuta tiene una opción de compra, aunque el club caballa asume que tarde o temprano jugará en Primera. Es el máximo goleador del equipo, con tres tantos, y se quedó en el podio del galardón de mejor jugador del mes de septiembre, que se llevó Eddahchouri. Físico, movilidad y hambre. Pieza clave en la estructura ofensiva.