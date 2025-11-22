El exblanquiazul Ibai Gómez, tocado tras la derrota ante el Castellón

ibai gómez, durante el partido contra el Castellón de este sábado LaLiga Hypermotion

Bajan las aguas revueltas en el Andorra después de la derrota sufrida este sábado ante el Castellón (1-3) y que supone la octava jornada seguida sin ganar. Solo tres puntos de los últimos 24 puntos. El Andorra tiene en la actualidad 17 puntos, a dos del descenso que marca el Granada con 15 y vive situación deportiva y clasificatoria que tiene a su técnico, el exblanquiazul Ibai Gómez, muy tocado. Fruto del mal momento el entrenador ha puesto su cargo a disposición del club.

"Estoy muy jodido, me siento muy responsable. Puede ser el momento de tomar alguna decisión por lo que ha transmitido el equipo. Faltó alma, energía. No me gusta tirar la toalla, pero es lo que no puede faltarle al equipo nunca. Son ocho jornadas sin ganar y hay que ser consciente de la situación. Nos juntaremos ahora con el club y a ver qué se puede decidir. Asumo la responsabilidad", dijo en la rueda de prensa después de la derrota.

Aunque el preparador aseguró que se siente arropado, será ahora responsabilidad de la directiva andorrana tomar o no una decisión. "Tengo el respaldo de todos con los que hablo, pero ha sido un paso atrás muy grande en cuanto a sensaciones (...) No tiro la toalla y me veo con fuerzas para seguir, pero también quiero lo mejor para el club y los jugadores. Hay que ponerlo sobre la mesa y si creemos que hemos de seguir pues lo haremos convencidos de que la situación cambiará. Pero quiero dar esa posibilidad al club de ver si pueden encontrar un cambio o ven que un cambio es lo mejor", dijo en sala de prensa.

Ibai Gómez, que había logrado el ascenso con el Arenas Club, fichó esta campaña por el club andorrano. De hecho había comenzado su andadura en el Andorra firmando el mejor inicio de un recién ascendido desde la campaña 2019-20. Un panorama muy distinto al que reina en el club en la actualidad, que tiene ahora la piedra en su tejado y en sus manos la continuidad del técnico vasco en el banquillo.