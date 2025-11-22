Aisar, el jugador identitario que vivió los tres ascensos caballas

Aisar levanta tres dedos ante la cámara, el número de ascensos que ha celebrado con el equipo de su ciudad AD Ceuta

Aisar Ahmed llega a Riazor como uno de los futbolistas que explican por sí solos el crecimiento reciente del Ceuta. Nacido en la ciudad autónoma, el atacante ha subido escalones de la mano del conjunto caballa desde Tercera División hasta alcanzar el fútbol profesional. Es uno de los jugadores que mejor representan el corazón del equipo ceutí y, al mismo tiempo, un rival al que el Deportivo tendrá que vigilar de cerca por su energía y su sacrificio desde la banda derecha.

Su historia empieza en El Príncipe, el barrio en el que creció, que dio nombre a una serie de televisión y que en ocasiones aparece en titulares por los motivos equivocados. En un entorno poco favorable empezó a jugar al fútbol en el CD Puerto, uno de los clubes más importantes de la ciudad, donde Aisar ya exhibió el descaro, la velocidad y la competitividad que caracterizan su fútbol en la actualidad.

Su talento le abrió la puerta del Betis, donde pasó tres temporadas en categorías de formación. Posteriormente regresó a casa para competir con el Sporting de Ceuta en Liga Nacional Juvenil, pero fue un visto y no visto porque el Levante apostó por él haciéndole firmar su primer contrato profesional. Pero no se consolidó en el club granota y la pandemia mundial provocada por la covid tampoco ayudó. Era 2020 y Aisar decidió volver, esta vez para fichar por la AD Ceuta FC.

“He rechazado bastantes ofertas para poder jugar en casa”, comentó el atacante tras su regreso. Desde entonces, se ha convertido en mucho más que un extremo enérgico o un lateral reconvertido. Aisar es uno de los rostros del proyecto. Ascenso tras ascenso, año tras año, siempre estuvo ahí. Del barro de Tercera hasta la categoría de plata. De jugar en campos modestos a celebrar el primer puesto del pasado curso en Primera Federación de una forma similar a la que protagonizó el Dépor en la 2023-24, con tinte rubio en el pelo y fiesta en el Ayuntamiento. Es uno de los pocos supervivientes de la base del grupo que inició la escalada y uno de los más queridos por la afición.

A un partido del 150

“He cumplido un sueño con el equipo de mi tierra”, manifestó tras su debut en la categoría de plata, el 23 de agosto, en la segunda jornada del curso 2025-26, en la derrota frente al Sporting (0-1). Era su primer encuentro desde el pasado 11 de mayo, cuando una pubalgia le obligó a pasar por el quirófano y se perdió las dos últimas jornadas del curso 2023-24 y la Final de Campeones de Primera RFEF frente a la Cultural Leonesa.

24 años tiene en la actualidad, 19 cuando llegó a la AD Ceuta, con la que está a punto de cumplir su partido oficial número 150. Una cifra redonda que puede alcanzar en Riazor, un escenario que ya pisó el 23 de abril de 2023, cuando el equipo caballa visitó el estadio coruñés por primera vez (0-1), en la categoría de bronce. En aquella ocasión fue titular y jugó 66 minutos.

Puede ocupar el extremo derecho, su posición natural, y también el lateral cuando la situación lo requiere. De hecho, el de El Príncipe comparte últimamente la banda con Anuar, otro extremo, también ceutí, que ha reconvertido su posición para partir desde el lateral, debido a las bajas. El ‘7’ vive de la capacidad para repetir esfuerzos y de la agresividad en cada carrera. Un jugador clave para José Juan Romero que lleva once partidos esta temporada —todos como titular— y ha repartido dos asistencias.

Aisar se ha convertido en un ejemplo para los jóvenes de la ciudad. Es un futbolista identitario, de esos que encarnan un club más allá del césped.