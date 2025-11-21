Rajada del técnico del Ceuta sobre la fecha de la reanudación del duelo contra el Almería

Juan José Romero, técnico del Ceuta AD Ceuta

El entrenador del AD Ceuta, José Juan Romero, ha calificado este viernes de "muy sangrienta" para el club ceutí la decisión del Juez Único de Competición de reanudar el partido con el Almería el próximo miércoles, día 26, al entender que con esta postura se beneficia al conjunto almeriense.

En declaraciones a los periodistas, José Juan Romero ha comentado que la postura de reanudar el encuentro ese día "es una decisión muy sangrienta para unos y muy beneficiaria para otros, esa es la realidad, porque se ha hecho lo que quería el Almería”.

"El Almería juega el sábado, nosotros el domingo, tenemos que volver el lunes a Ceuta desde A Coruña, y creo que era el día menos indicado para todos", dijo.

Por ello, José Juan Romero ha dejado claro que querían "jugar el miércoles 26, pero con el condicionante de que el partido con el Deportivo se jugara el sábado, pero no ha podido ser y la fecha del miércoles no tenía cabida y había muchas más fechas más sencillas para situar la reanudación con el Almería, pero somos el Ceuta".

Sobre si pueden existir cambios en la alineación ante el Almería ha añadido que “es difícil decirlo ahora, solo en Copa del Rey por méritos de los jugadores y habrá un once que difiera mucho del que está jugando, pero a nivel de la competición liguera puede que existan algunos movimientos”.

El partido con el Almería se reanudará el día 26 de noviembre, a las 19.00 horas en el estadio Alfonso Murube, después de haber tenido que ser suspendido en el descanso con uno a uno en el marcador el pasado día 9 de noviembre por el fallecimiento de un espectador.