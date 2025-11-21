Las Palmas no falla y se desmarca del Deportivo y del Racing en el liderato

Lukovic celebra el 2-0 con el resto de sus compañeros LALIGA

La UD Las Palmas se ha convertido este viernes en el nuevo líder en solitario de la Liga Hypermotion tras doblegar al Albacete (2-1) en el estadio Gran Canaria.

Los tantos del exalbaceteño Manu Fuster en el minuto 18 y del atacante serbio Milos Lukovic en el 39 pusieron en ventaja en el primer acto a la escuadra dirigida por Luis García.

La previa de la jornada 15: Duelo directo por la salvación para Funes en su estreno como técnico del Málaga Más información

En la reanudación, el cuadro manchego acortó distancias en el minuto 71 por medio de Morcillo.

Los insulares comandan la tabla en la división de plata con 29 puntos, tres por encima del Deportivo (que recibe este domingo al Ceuta a las 14.00 horas) y del Racing de Santander.