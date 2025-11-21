Mi cuenta

Las Palmas no falla y se desmarca del Deportivo y del Racing en el liderato

La escuadra insular doblegó al Albacete (2-1) para abrir la jornada 15

Armando Palleiro
Armando Palleiro
21/11/2025 22:30
Lukovic celebra el 2-0 con el resto de sus compañeros
Lukovic celebra el 2-0 con el resto de sus compañeros
La UD Las Palmas se ha convertido este viernes en el nuevo líder en solitario de la Liga Hypermotion tras doblegar al Albacete (2-1) en el estadio Gran Canaria.

Los tantos del exalbaceteño Manu Fuster en el minuto 18 y del atacante serbio Milos Lukovic en el 39 pusieron en ventaja en el primer acto a la escuadra dirigida por Luis García. 

En la reanudación, el cuadro manchego acortó distancias en el minuto 71 por medio de Morcillo

Los insulares comandan la tabla en la división de plata con 29 puntos, tres por encima del Deportivo (que recibe este domingo al Ceuta a las 14.00 horas) y del Racing de Santander.

