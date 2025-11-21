Rivales
Las Palmas no falla y se desmarca del Deportivo y del Racing en el liderato
La escuadra insular doblegó al Albacete (2-1) para abrir la jornada 15
La UD Las Palmas se ha convertido este viernes en el nuevo líder en solitario de la Liga Hypermotion tras doblegar al Albacete (2-1) en el estadio Gran Canaria.
Los tantos del exalbaceteño Manu Fuster en el minuto 18 y del atacante serbio Milos Lukovic en el 39 pusieron en ventaja en el primer acto a la escuadra dirigida por Luis García.
En la reanudación, el cuadro manchego acortó distancias en el minuto 71 por medio de Morcillo.
Los insulares comandan la tabla en la división de plata con 29 puntos, tres por encima del Deportivo (que recibe este domingo al Ceuta a las 14.00 horas) y del Racing de Santander.