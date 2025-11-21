La previa de la jornada 15: Duelo directo por la salvación para Funes en su estreno como técnico del Málaga

Funes, dirigiendo su primer entrenamiento a cargo del primer equipo del Málaga Málaga CF

Una vez consumido el primer tercio de la temporada, LaLiga Hypermotion arranca esta noche la decimoquinta jornada. Un año más, la competencia, exigencia e igualdad es máxima y solo seis puntos separan el playoff y el descenso. Pendientes de que se reanude el encuentro suspendido entre Ceuta y Almería, tres equipos se mantienen empatados a puntos en lo más alto de la tabla, y en la zona baja se vivirán dos duelos directos en la lucha por la salvación. Uno de los partidazos del fin de semana tendrá lugar el domingo en El Plantío, donde se enfrentarán Burgos y Racing. La jornada 15 la cerrarán el lunes Real Sociedad B y Real Valladolid en Anoeta.

Las Palmas (3º) – Albacete (11º)

Viernes 21 de noviembre, 20.30 horas - Estadio de Gran Canaria

Las Palmas y Albacete abrirán la decimoquinta jornada de Segunda División. El conjunto canario, empatado a puntos con Dépor y Racing en lo más alto de la clasificación, tendrá que afrontar el encuentro con la sensible baja de su máximo goleador, Ale García, lesionado en el duelo ante el Valladolid. Además, Luis García tampoco podrá contar con Marvin, que cumplirá sanción tras ver la quinta amarilla en el José Zorrilla, pero recuperará a Enzo Loiodice. Por su parte, una victoria para el Albacete ante un rival tan exigente le abriría la puerta a soñar a lo grande, ya que a pesar de estar en mitad de la tabla, solamente le separan dos puntos de la zona de playoff. Alberto González también tendrá que afrontar bajas importantes por lesión y no estarán disponibles ni Agus Medina ni Higinio, además de Javi Villar que ya fue baja la pasada jornada por un esguince en el tobillo. La buena noticia es que recupera al central Pepe Sánchez, y al mediapunta Antonio Puertas.

Andorra (16º) – Castellón (10º)

Sábado 22 de noviembre, 16.15 horas - Estadio de Encamp

Uno de los duelos más igualados de la jornada en cuanto a puntos, pero entre dos equipos que llegan en dinámicas muy diferentes. Una derrota del conjunto dirigido por Ibai Gómez, que acumula ya siete jornadas consecutivas sin conocer la victoria, le acercaría de forma muy peligrosa a la zona caliente, de la cual le separan tan solo dos puntos. Enfrente tendrá a un Castellón que llegará al Estadio de Encamp en buena forma, tras haber logrado sumar siete puntos de los últimos nueve. El equipo andorrano solo tendrá la baja del lesionado Merquelanz, y recupera a Owono y Yaakobishvili, tras volver de la convocatoria con sus respectivas selecciones. Por su parte, Pablo Hernández también recupera a sus internacionales Ousmane Camara y Brian Cipenga, y se espera que puedan reaparecer los lesionados Serpeta y Kenneth Mamah.

Eibar (14º ) – Real Zaragoza (22º)

Sábado, 18.30 horas - Ipurua

Duelo en la lucha por la salvación. El Eibar recibe a un Real Zaragoza en una situación crítica, pero que viene de ganar ante el Huesca su segundo partido de la temporada para dejar atrás una racha de seis derrotas consecutivas. El conjunto dirigido por Rubén Sellés tratará de probar que la victoria ante el cuadro oscense no fue un espejismo y sumar para alcanzar la decena de puntos. No estarán solos en Eibar, ya que la afición blanquilla ha agotado todas las entradas concedidas a la grada visitante. Los zaragozanos tendrán las bajas de Akouokou, Cuenca, Paulino, Radovanovic y Tachi. El conjunto vasco, que todavía no ha perdido en casa este curso, intentará alejarse de los puestos de descenso son duda los lesionados Nolaskoain, Guruzeta, Adu Ares y Arambarri, quien tuvo que abandonar el terreno de juego la pasada jornada ante el Sporting.

Leganés (12º) – Almería (5º)

Sábado, 18.30 horas - Butarque

Debido a la reanudación del partido suspendido ante el Ceuta por el fallecimiento de una aficionado en la grada, al Almería le toca afrontar tres partidos en apenas ocho días. "Es positivo jugarlo cuanto antes, porque luego viene la Copa del Rey y varios encuentros seguidos", afirmó en rueda de prensa Álex Muñoz, lateral del conjunto andaluz, quien consideró que el Leganés es "un gran equipo, aunque ahora esté un poquito más abajo en la tabla". Los almerienses podrían alcanzar el liderato en solitario, donde esperan Dépor, Racing y Las Palmas empatados con 26 puntos. El club pepinero, que lleva en una dinámica irregular todo el inicio de liga, tratará de hacerse fuerte en casa, donde solamente ha logrado una victoria hasta el momento.

Granada (19º) – Córdoba (8º)

Sábado, 21.00 horas - Los Cármenes

La jornada de sábado se cerrará con el derbi andaluz entre Granada y Córdoba. El equipo granadino marca actualmente la zona de descenso con 15 puntos, y Pacheta espera “un partido muy chulo para el espectador, pero de sufrimiento para el entrenador”. No podrá contar por el momento ni con Bouldini ni con Luca Zidane. Por su parte, Iván Ania tendrá que afrontar el encuentro sin su pareja de centrales de confianza, ya que el encuentro ante el Deportivo le hizo un roto en defensa. Rubén Alves, que vio la roja ante los blanquiazules, cumplirá dos partidos de sanción, y Fomeyem tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla tras una aparatosa lesión. Finalmente, las pruebas médicas revelaron que sufre un esguince en el tobillo izquierdo que le mantendrá alejado de los terrenos de juego aproximadamente un mes.

Cádiz (6º) – Cultural Leonesa (15º)

Domingo 23 de noviembre, 16.15 horas - Nuevo Mirandilla

Segundo partido del domingo después del Deportivo-Ceuta que se disputará a las 14.00 horas. Encuentro de vital importancia para un Cádiz que no quiere descolgarse del playoff de ascenso, tras acumular ya cinco partidos ligueros seguidos sin lograr la victoria y solo lograr tres puntos de los últimos 15 posibles. Carcelén, Fali y Ontiveros son las bajas para Gaizka Garitano esta jornada. Por parte de la Cultural, que logró salir del descenso tras vencer al Málaga, una lesión en el cuádriceps derecho impedirá a Rubén Sobrino reencontrarse con los gaditanos, de donde salió el pasado verano a pesar de tener firmada una temporada más.

Huesca (20º) – Real Sporting (9º)

Domingo, 16.15 horas - El Alcoraz

Dos equipos muy necesitados de puntos medirán fuerzas este domingo en El Alcoraz. El Huesca, que no celebra una victoria desde hace seis jornadas y llega de perder con el colista, recibirá a un Sporting que no tampoco se encuentra en su mejor momento. A pesar de que Borja Jiménez comenzó bien su andadura en Gijón, el cuadro asturiano se ha atascado en un bache en el que solo ha conseguido sumar dos puntos de los últimos nueve, aunque el extécnico del Deportivo asegura que el objetivo del club para esta temporada es "llegar con opciones a las últimas diez jornadas".

Burgos (4º) – Racing (2º)

Domingo, 18.30 horas - El Plantío

Uno de los partidazos de la jornada en Segunda División. Lucha directa por los primeros de la clasificación, pero entre dos equipos que llegan con sensaciones y dinámicas diferentes. Los de Luis Miguel Ramis acumulan cinco semanas consecutivas invictos, a diferencia del conjunto cántabro, que ha ‘pinchado’ en sus últimos dos encuentros. La pasada jornada no lograron mantener un 2-0 ante el Granada, quienes empataron el encuentro en la segunda mitad.

Málaga (18º) – Mirandés (21º)

Domingo, 21.00 horas - La Rosaleda

Primer partido de Funes a cargo del Málaga. El técnico, que asciende desde el filial y coge el relevo de Sergio Pellicer, afronta su primer partido a cargo del primer equipo malagueño en La Rosaleda. "Tengo una idea clara de lo que quiero hacer", afirmó el preparador granadino durante su presentación, aunque continúa lastrando una plaga de bajas en su plantilla con hasta ocho futbolistas ausentes. Enfrente tendrá a un rival que tiene la misma necesidad de sumar. Los andaluces marcan actualmente la salvación de Segunda División, y el Mirandés es penúltimo en la tabla, aunque solamente les separan tres puntos.

Real Sociedad B (17º) – Real Valladolid (7º)

Lunes 24 de noviembre, 20.30 horas - Anoeta

Real B y Valladolid cerrarán la jornada el lunes a las 20.30 horas en Anoeta. El filial 'txuri-urdin' es el equipo más goleado de la categoría, pero todavía no sabe lo que es perder en casa. Por su parte, el conjunto dirigido por Almada solamente ha perdido un partido a domicilio, pero acumula ya dos jornadas consecutivas sin conseguir sumar de tres y se encuentra actualmente a un punto del playoff.