José Juan Romero: "Yeremay es extraordinario, pero me quedo con Kuki Zalazar, Anuar y compañía"

“No me he parado ni un momento a pensar cómo hay que pararlo. Es un extraordinario jugador, todos lo sabemos, pero yo me quedo con los Kuki Zalazar, Anuar y compañía que también lo son y van a querer mostrarse en A Coruña”, sentencia José Juan Romero, técnico del Ceuta, cuando le preguntan si ha preparado la forma de frenar a Yeremay este domingo en Riazor.

El entrenador de la escuadra caballa es consciente de que su equipo visita a uno de los rivales más potentes de la categoría, aunque durante la rueda de prensa que ofreció este viernes, aseguró que durante lo que resta de temporada “habrá partidos más difíciles” que el que disputarán ante el conjunto deportivista.

“A estas alturas estamos todavía en época temprana, nosotros no estamos mal situados, al contrario, estamos muy bien, y lo único que hace falta es ir a A Coruña con todos los argumentos y estoy convencido de que podemos ganar el partido”, indicó el estratega sevillano, quien añadió: “No sabría decirte si es el partido más complicado”.

José Juan Romero justificó su respuesta alegando la mayor preparación de su bloque ahora, que está más rodado y hecho a la nueva categoría, que en el inicio de curso.

“Creo que vamos más preparados que cuando jugamos, por ejemplo, con el Racing de Santander, que era otro equipazo, aunque sabemos que nos enfrentamos a un extraordinario rival”, indicó. Los ceutíes sufrieron ante el cuadro cántabro una de sus dos mayores goleadas (4-1). La otra fue contra el Real Valladolid (3-0). Pero ambos duelos tuvieron lugar en el arranque de la temporada, en la primera jornada frente a los castellanos y en la tercera contra los santanderinos.

Será la segunda vez que José Juan visite Riazor como entrenador. La primera fue en abril de 2023, cuando el Ceuta cayó 1-0, con un gol de Alberto Quiles, en la jornada 33 de la Primera RFEF. El entrenador andaluz confesó su admiración por el feudo coruñés.

“Riazor es el estadio que más me ha impresionado, quitando el Murube y el Benito Villamarín, pero en cuanto al sonido, el eco y la afición, el de Riazor es el que más me ha gustado estar ahí abajo”, reconoció.

El preparador del cuadro africano considera al conjunto de Antonio Hidalgo como uno de “los candidatos absolutos a subir” y dijo que “es un orgullo jugar contra este equipo que a mucha juventud marcó por el famoso Dépor, al igual que otros, y siempre es un aliciente para la afición que lo disfrute y para los futbolistas, pero yo no soy capaz de ponerme a disfrutar en el campo”.

José Juan pide a sus futbolistas "seguir en la línea que estamos", que considera positiva, y confirmó las bajas de Manu Sánchez, "que tiene para meses", y del delantero Salvi, "que le queda poco para recuperarse". Además, aseguró que Manu Vallejo no viaja por decisión técnica.

Enfado por la fecha del Ceuta-Almería

El entrenador del Ceuta tildó de “muy sangrienta” para la escuadra caballa la decisión del Juez Único de Competición de reanudar el partido aplazado con el Almería el próximo miércoles.

“Es muy sangrienta para unos y muy beneficiaria para otros, esa es la realidad, porque se ha hecho lo que quería el Almería”, dijo.

“Juega el sábado, nosotros el domingo, tenemos que volver el lunes a Ceuta desde A Coruña, y creo que era el día menos indicado para todos”, se quejó José Juan en la previa del duelo en Riazor.