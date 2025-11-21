Mi cuenta

Rivales

El técnico del Racing defiende a medias a Jéremy Arévalo tras las críticas por su peso: "Comentan una realidad"

El técnico asturiano elogia la mejoría del joven después de los comentarios desde Ecuador y es contundente en lo que se refiere a la preparación física de su equipo

Esther Durán
21/11/2025 17:02
José Alberto, en rueda de prensa
José Alberto, en rueda de prensa
Racing Club

Algo que debería ser motivo de alegría como las llamadas internacionales a los futbolistas, no siempre acaban de la mejor manera. El apretado de los calendarios cada vez genera más polémicas, a lo que se unen críticas cuando los jugadores no rinden como se le espera. Fue el caso del jugador del Racing de Santander Jéremy Arévalo, al que cuestionaron por su forma física en Ecuador tras la cita con su selección. A su regreso, su técnico José Alberto ha querido defenderlo. Y aunque lo ha elogiado, ha sido una defensa... a medias.

Jeremy Arévalo, delantero del Racing de Santander, celebra un gol contra el Dépor

Críticas a la perla del Racing de Santander por su estado físico en la primera convocatoria con Ecuador

El entrenador asturiano reconoce que el problema de Jéremy Arévalo para mantenerse en el peso óptimo es de sobra conocido en el club cántabro. “No lo considero polémica, considero que comentan una realidad, que es que el jugador tiene que mejorar en esa faceta. Lo sabemos desde hace mucho tiempo. Pero esto es muy sencillo; si no les gusta, que no se lo lleven. Creo que Jeremy en el terreno de juego está demostrando con hechos que está dando pasos hacia adelante, pero es muy joven y tiene que mejorar”.

Más contundente fue José Alberto con la preparación de su equipo, al entender que desde Ecuador se señalaba al club como responsable. “De 25 jugadores, nosotros tenemos a dos que no están en los parámetros que queremos. Que nadie ponga en duda el estado físico de nuestra plantilla, porque la plantilla está bien. Diría que a nivel de exigencia de Champions. Tienen unos sumatorios de pliegues increíbles. Pero hay dos que no están como queremos y uno es él”.

