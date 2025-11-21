El nuevo técnico del Málaga se estrena devolviendo al filial a una de las perlas que lo había jugado todo desde su debut

Rafita, tratando de parar a Yeremay en el Málaga-Deportivo de La Rosaleda FERNANDO FERNÁNDEZ

Es sabido que la llegada de un nuevo entrenador a cualquier equipo supone una revolución. A medio plazo, pero también en lo inmediato, con las primeras decisiones drásticas que trae el relevo en el banquillo para marcar terreno. Es lo que ha sucedido en Málaga con el aterrizaje de Funes, cuyo estreno estará marcado por devolver a Rafita al Atlético Malagueño.

El nuevo entrenador del cuadro andaluz no ha tardado en hacerse notar y después de apenas unos entrenamientos ha decidido que lo mejor para el equipo es mandar de vuelta a una de las perlas de la cantera malacitana a su equipo de pertenencia.

Funes asciende del filial para hacerse cargo del Málaga Más información

Esta decisión, que a priori entraría dentro de lo lógico, llama la atención porque Rafita había sido indiscutible para Pellicer desde su debut con el primer equipo. Después de tener los primeros minutos ante el Racing de Santander, debutó como titular precisamente ante el Dépor. Su buena actuación ante Yeremay le permitió para asentarse en el once, enlazando seis jornadas consecutivas en el puesto.

La lesión de Puga, ya recuperado, y el bajo rendimiento de Gabilondo habían catapultado a Rafita al fútbol profesional, pero su despegue se verá ahora cortado tras la llegada de Funes al banquillo de La Rosaleda. La primera consecuencia es que el joven lateral de Vélez, de 21 años, jugará este sábado con el Atlético Malagueño, que marcha como colista de Segunda RFEF y busca una reacción para salir de los puestos de descenso.