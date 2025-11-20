El rey de los ascensos amenaza al Deportivo en Riazor

José Juan Romero, técnico del Ceuta AD Ceuta

“El míster intenta que nos divirtamos jugando. Le gusta mucho ser protagonista, tener la pelota, jugar con el balón. Siempre nos remarca que hay que tener confianza en lo que hacemos y nos deja mucha libertad en el campo. Aparte, lleva muy bien la gestión del grupo. Ya ha logrado dos ascensos con el Ceuta, que no es casualidad. Es un grandísimo técnico”, dijo Kuki Zalazar en una entrevista con nuestro diario sobre José Juan Romero, técnico del equipo caballa y que ha subido ocho veces de categoría, dos con la escuadra ceutí.

El estratega del próximo rival blanquiazul ha pasado por todos los escalones, desde lo más bajo del fútbol regional, hasta sentarse en un banquillo profesional con un Ceuta al que cogió en Tercera División y al que ha llevado a que compita con garantías en Segunda.

La historia de José Juan Romero en los banquillos arrancó en su pueblo natal, Gerena, localidad de Sevilla.

El preparador tomó los mandos del CD Gerena tras su creación, en 2006. Cuando lo cogió, el equipo competía en la Segunda Regional andaluza y solo siete temporadas después los rojinegros eran un equipo de Tercera División, tras subir cuatro escalones. Estuvieron a punto de ser cinco, cuando en la campaña 2014-15, el conjunto sevillano finalizó en la tercera posición del Grupo 10 de la Tercera División y disputó el playoff de ascenso a la antigua Segunda B. El bloque de José Juan Romero eliminó al Alcobendas Sport en la primera eliminatoria y se impuso a la AD San Juan en la segunda, lo que le clasificó para la final contra la Pobla de Mafumet, donde sevillanos y catalanes se jugarían el ascenso al tercer escalón nacional.

El Gerena venció en el duelo de ida por 1-0, pero cayó por el mismo resultado en la vuelta, lo que llevó a que la eliminatoria se resolviera en una prórroga en la que no se movió el marcador. De esta forma, fue la tanda de penaltis la que determinó el ascenso a Segunda B, que se decantó del lado tarraconense por 5-4.

No pudo obrar el milagro de ese quinto ascenso con el equipo de su pueblo, pero desde ese mismo año 2015, el estadio de Gerena se bautizó con el nombre de Estadio Municipal José Juan Romero Gil. Es una leyenda allí.

En febrero de 2016, el preparador sevillano hizo las maletas, pero no se desplazó muy lejos, ya que tomó las riendas del Betis B, de Segunda B, cuando restaban doce jornadas. El filial verdiblanco ocupaba el penúltimo puesto del Grupo 4 y estaba a siete puntos de la salvación. José Juan no pudo evitar que cayera a Tercera. Lo que sí logró fue devolverlo a Segunda B a la campaña siguiente. Quinto ascenso del gerenense

El sexto se produjo durante la primera etapa del sevillano en la AD Ceuta. Aterrizó por primera vez en el Alfonso Murube en la campaña 2019-20, en la que los caballas, que competían en el Grupo 10 de la Tercera División, finalizaron en la quinta plaza y se quedaron a un punto de disputar el playoff. Eso sí, José Juan clasificó a los africanos para la Copa del Rey, donde se cargaron al Numancia, de Segunda, en primera ronda, y cayeron en la segunda frente a la Real Sociedad, que se proclamó campeona.

Esa primera temporada no pudo subir al Ceuta, pero a la siguiente, la 2020-21, tras la reestructuración de las categorías por debajo de la Segunda División, logró meter al conjunto ceutí en la Segunda RFEF, después de un agónico triunfo sobre el Xerez (0-1) con un gol de Misffut en el minuto 89.

Dos semanas después, José Juan firmó con el Eldense, de la Segunda RFEF. También hizo historia en el conjunto alicantino. La escuadra de Elda acabó la liga regular como cuarta clasificada, lo que le llevó a disputar el playoff. En la semifinal venció a la Real Sociedad C, mientras que en la final se cargó al Sestao River. Así, el Eldense subió a la categoría de bronce, pero José Juan regresó a Ceuta, que también compitió durante el curso 2022-23 en la Primera RFEF.

El equipo caballa inició la temporada con Chus Trujillo en el banquillo, pero después de un pleno de derrotas tras la cuarta jornada, el club destituyó al canario y fichó a José Juan, que logró la permanencia, a pesar de que el cuadro ceutí cerró la primera vuelta como colista del Grupo 1, a catorce puntos de la permanencia.

Los ceutís disputaron el playoff de ascenso a la campaña siguiente, pero perdieron con el Nàstic en la semifinal. Sin embargo, los caballas se desquitaron durante la Liga 2024-25 quedando campeones del Grupo 2 de la Primera RFEF y logrando el regreso al fútbol profesional 45 años después. Octavo ascenso de José Juan, que ahora tiene a su Ceuta a tres puntos del playoff para subir a Primera, y con un partido menos, ojo.