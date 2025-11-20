El Ayuntamiento de Burgos se compromete a aportar hasta 50 millones para reformar El Plantío

El Burgos saluda a su afición después de un partido en El Plantío Burgos CF

El presidente y propietario del Burgos CF, Marcelo Fígoli, ha anunciado este jueves que el club asumirá inicialmente el coste de la reforma integral del estadio municipal El Plantío, mientras el Ayuntamiento aportará hasta 50 millones de euros para hacer viable la operación.

La decisión llega después de meses de negociaciones entre ambas partes y obliga a volver a licitar el proyecto, lo que retrasará su inicio al menos hasta enero de 2027, aunque ha confirmado que la fecha límite de inicio será junio de 2027.

Durante su comparecencia, Fígoli ha explicado que el acuerdo establece un modelo de financiación compartida, en el que el club sufragará aproximadamente el 60 por ciento de la actuación y el Ayuntamiento el 40 por ciento restante.

A cambio, el Burgos CF cederá mil metros cuadrados del nuevo estadio para actividades municipales, "un gesto de compromiso con la ciudad y con el futuro del fútbol burgalés", ha precisado.

Santander no tiene Mundial, pero sí proyecto del Nuevo Sardinero Más información

El dirigente blanquinegro ha destacado que la remodelación de El Plantío es "imprescindible" para garantizar el crecimiento deportivo y económico del club, cumplir con los estándares exigidos por LaLiga y que permitirá aumentar los ingresos, modernizar los espacios y mejorar la experiencia del aficionado.

No obstante, Fígoli ha admitido que la obra podría obligar al equipo a jugar algunos encuentros fuera de Burgos, una posibilidad que todavía está en fase de estudio.

"Habrá que valorar alternativas llegado el momento pero el club hará todo lo posible para minimizar el impacto en socios y abonados", ha afirmado el argentino quién también ha confirmado que se estudiará hacer la obra por fases, desplazarse a otro estadio o crear un estadio provisional.

Paralelamente a la reforma del estadio, el Burgos CF continúa trabajando en el proyecto de su nueva ciudad deportiva, que el presidente considera "la otra gran piedra angular del futuro del club".

La ubicación se elegirá en el alfoz burgalés, en un acuerdo con la Diputación de Burgos, aunque Fígoli ha asegurado que la decisión está muy avanzada y que el anuncio oficial llegará tan pronto como se cierre el acuerdo con las administraciones implicadas.

El Concello da el OK al museo del Deportivo y la nueva zona VIP de Riazor Más información

La intención es que el complejo deportivo concentre la actividad del fútbol base, el primer equipo y la estructura formativa.

En lo económico, Fígoli también ha ofrecido cifras del último ejercicio, que se cerró con más de tres millones de euros de pérdidas y que será presentado el lunes ante los accionistas.

A pesar del resultado negativo, ha defendido que la situación financiera del club es "sólida, estable y perfectamente controlada", y ha vinculado estas pérdidas a la inversión en estructura, plantilla y desarrollo de proyectos estratégicos.