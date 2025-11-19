Juan Francisco Funes Arjona, durante un partido con el filial del Málaga @MalagaCF

El Málaga ya tiene nuevo técnico. El cuadro boquerón anunció este miércoles por la tarde la incorporación de Juan Francisco Funes Arjona, nuevo entrenador del primer equipo para lo que resta de campaña y que hasta ahora era inquilino del banquillo de su filial, el Atlético Malagueño.

Un relevo que se produce después de que el martes el Málaga anunciase el despido de Sergio Pellicer, tras los malos resultados deportivos. "El técnico llegó a la entidad en el curso 2020-21 para hacerse cargo del Atlético Malagueño, con el que ha disputado el playoff de ascenso en cada una de sus temporadas al frente, hasta conseguir el ascenso a 2ª RFEF la temporada pasada. Bajo las órdenes del preparador han crecido una gran cantidad de jugadores que han dado el salto al primer equipo, tanto en entrenamientos, convocatorias o partidos oficiales del Málaga" indica el club malacitano en la nota de prensa en la que anuncia su fichaje.

Desde el Málaga remarcan la decisión de elegir aun entrenador que está "especializado en la formación del futbolista joven". Una apuesta por promocionar a un técnico del filial al primer equipo que recuerda a la que en su momento hizo el Zaragoza con Emilio Larraz. No obstante, en el caso del cuadro maño no salió bien y después de su derrota ante la Cultural Leonesa, volvió al segundo equipo y fichó Rubén Sellés como primer entrenador.

Su elección ha hecho correr ríos de tinta en las redes sociales y gran parte de la afición malacitana, aunque no tienen nada en contra del técnico, no entienden su designación. Muchos indican que uno de sus hándicaps está en la falta de experiencia en la categoría, algo que puede jugar en su contra. Asimismo, creen que llega en una situación muy comprometida.