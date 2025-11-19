Críticas a la perla del Racing de Santander por su estado físico en la primera convocatoria con Ecuador

Jeremy Arévalo, delantero del Racing de Santander, celebra un gol contra el Dépor LaLiga Hypermotion

Jéremy Arévalo, una de las figuras emergentes de la Liga Hypermotion, ha sido objeto de ciertas críticas en Ecuador por su estado físico durante su primera convocatoria con la selección absoluta. El delantero del Racing de Santander, que suma siete tantos en Segunda División, se incorporó al equipo nacional en plena racha goleadora, aunque su condición ha generado debate en algunos medios del país sudamericano.

Según explicó Gabriela Alcívar, periodista de El Canal del Fútbol, los técnicos de la Tricolor detectaron que el atacante llegaba “un poquito pasado de los niveles físicos que se requieren”. La propia reportera matizó que el jugador ha causado buena impresión por sus recursos ofensivos y que el cuerpo técnico liderado valora su potencial, pero recomienda llevar su adaptación de manera progresiva.

Jéremy Arévalo aún no ha debutado con Sebastián Beccacece. El seleccionador no le dio entrada ni en el empate ante Canadá (0-0) ni en la victoria frente a Nueva Zelanda (2-0), encuentros en los que completó la lista, pero permaneció en el banquillo.

Alcívar apuntó además que las evaluaciones realizadas en la concentración reflejan diferencias entre futbolistas que compiten en Primera División y quienes lo hacen en Segunda. “No es lo mismo una exigencia de Primera que de Segunda. Esto queda en evidencia cuando llegan a la convocatoria y se hacen todas las evaluaciones físicas", comentó la reportera.

En medio del ruido generado, el propio delantero restó importancia a las conversaciones sobre su estado físico. En unas declaraciones recogidas por El Universo, el delantero expresó que se sentía “muy orgulloso de estar” en la convocatoria y confió en que pueda llegar “ese primer gol” con el combinado ecuatoriano.