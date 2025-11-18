Ya hay fecha para la reanudación del Ceuta-Almería

Imagen del partido entre el Ceuta y el Almería UD Almería

El Juez de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha determinado que el 26 de noviembre, a las 19.00 horas, se reanude el partido entre el Ceuta y el Almería, de la decimotercera jornada de LaLiga Hypermotion, el cual se suspendió el pasado 9 de noviembre en el descanso y con el resultado de 1-1 por el fallecimiento de un espectador en las gradas del estadio Alfonso Murube.

Este órgano jurídico de la RFEF ha determinado esta fecha, que inicialmente era la que habían acordado ambos clubes, aunque en el ceutí ponían como premisa que su partido de este domingo frente al Deportivo se cambiara de fecha y se disputara este sábado en lugar del domingo, como está determinado.

Por ello, el Ceuta quería jugar el 10 de diciembre y el Almería el 26 de noviembre, habiéndose inclinado finalmente el órgano federativo por esta segunda fecha, según ha informado el club caballa a través de sus redes sociales.

El partido se reanudará con 1-1 en el marcador, después de haber sido suspendido en el descanso como consecuencia del fallecimiento de un espectador, de 73 años, que se encontraba en una de las gradas del estadio ceutí. En el primer tiempo el equipo local se había adelantado en el marcador a los dos minutos gracias a un tanto de Kuki Zalazar pero el conjunto almeriense estableció el empate en el minuto 36 gracias a una falta lanzada por Embarba.

En ese periodo el partido estuvo detenido entre el minuto 17 y el minuto 26 como consecuencia de la atención al espectador, que posteriormente falleció en la ambulancia en los aledaños del estadio.