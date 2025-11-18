Mi cuenta

Rivales

Pellicer, con las horas contadas en el banquillo del Málaga

Fuentes del club reconocen abiertamente que valoran la destitución del extécnico del Fabril

Efe
18/11/2025 13:42
Sergio Pellicer, técnico del Málaga, durante un partido
LaLiga

Los dirigentes del Málaga meditan, tras la derrota del equipo en la noche de lunes en el campo de la Cultural Leonesa (1-0), en el partido que cerró la decimocuarta jornada de LaLiga Hypermotion, destituir a su entrenador, Sergio Pellicer, han informado fuentes del club andaluz.

Pellicer, en la rueda de prensa posterior al encuentro contra el equipo leonés dejó entrever su destitución: "Conmigo no habrá problema nunca con el club. Hablaré con el club. Es una situación difícil y a veces es necesario dar un paso al lado".

El Málaga se encuentra en una delicada situación, decimoctavo en la clasificación con 15 puntos, al borde del descenso, igualado con el Huesca y Granada, tercero y cuarto por la cola de la tabla, en la que siguen el Mirandés, con tres puntos menos, y la Real Sociedad B, colista con 9 puntos.

Los jugadores del Zaragoza, celebrando el tanto de Aguirregabiria

Así fueron los partidos de la jornada 14 de LaLiga Hypermotion: todos los resúmenes, en vídeo

Más información

Además, en los encuentros a domicilio solo ha podido conseguir una victoria, frente a Las Palmas (0-1) en la tercera jornada, y acumula seis derrotas consecutivas de visitante.

La expedición malaguista se encuentra de regreso desde Madrid, donde pernoctó anoche después de viajar en autobús desde León, y a su llegada a Málaga los dirigentes del club tienen previsto hablar con el entrenador para comunicarle el cese, lo que estaba decidido desde anoche, según señalan las mismas fuentes.

El director deportivo del club, Loren Juarros, gestiona el posible sustituto del entrenador castellonense, ya que el objetivo del Málaga es que dirija al equipo este domingo ante el Mirandés en el estadio de La Rosaleda.

