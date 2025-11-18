La magia del Ceuta bebe de la marmita de Riazor

Rubén Díez saca un córner con el Ceuta AD Ceuta FC

“Arte o ciencia oculta con que se pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras, o con la intervención de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales. Encanto, hechizo o atractivo de alguien o algo”. Es la definición que recoge la RAE de la palabra magia, que el Ceuta publicó el pasado 16 de septiembre en sus redes sociales, junto a una fotografía de Kuki Zalazar y Rubén Díez, quienes manejan el timón del equipo caballa, próximo rival del Dépor.

El hispano-uruguayo y el zaragozano fueron compañeros en el equipo coruñés durante la temporada 2022-23. El primero firmó un contrato de dos campañas con los blanquiazules el 31 de agosto de 2022, pero lo rescindió un año después al no entrar en los planes de la dirección deportiva ni del técnico Imanol Idiakez. El segundo recaló cedido por el Tenerife y, aunque tuvo un papel protagonista en el equipo, no caló entre la afición.

Ahora ambos exblanquiazules son intocables en el Ceuta, donde ejercen un rol fundamental en la escuadra que dirige el técnico José Juan Romero, tanto en el ascenso a Segunda División, como ahora en el fútbol profesional.

Kuki Zalazar, hijo del excentrocampista internacional charrúa José Luis Zalazar, aterrizó en A Coruña el penúltimo día del mercado de verano procedente de la Ponferradina, donde disputó 26 partidos en Segunda División durante el curso 2021-22, aunque solo fue titular en tres ocasiones, y participó en las dos primeras jornadas de la campaña 2022-23, antes de firmar con el Dépor para jugar en Primera RFEF.

Recaló en el cuadro herculino con 24 años como segunda punta o extremo. Pero se topó con mucha competencia, lo que le relegó a un segundo plano. Fue una temporada en la que hubo tres técnicos, Borja Jiménez, Óscar Cano y Rubén de la Barrera, pero el granadino fue el que más tiempo se sentó en el banquillo, ya que dirigió 29 partidos.

El sistema más utilizado fue el 1-4-2-3-1, con Villares y Olabe en el doble pivote, Quiles por la derecha, Mario Soriano por la izquierda, Rubén Díez en la mediapunta y Lucas Pérez en ataque. Esta circunstancia desplazó a Zalazar al banquillo.

Cinco titularidades

El hispano-uruguayo disputó 28 partidos de la liga regular, aunque solo cinco como titular. Dos con Borja Jiménez y los tres últimos de Óscar Cano, antes de ser relevado por De la Barrera. El coruñés solo le concedió cuatro minutos en la penúltima jornada de la liga regular, diez en la ida de la semifinal del playoff de ascenso, frente al Castellón, y 29 minutos en la vuelta en Castalia. Precisamente, en el estadio 'orellut' marcó su segundo gol con la camiseta blanquiazul. El primero fue en la despedida de Cano, en Linares (3-2). A esas dos dianas hay que añadir dos pases de gol.

El mismo día que rescindió su contrato con el club coruñés, el 30 de agosto de 2023, fichó por el Córdoba, con el que se comprometió por una temporada. En el conjunto verdiblanco sí gozó de mayor peso y fue un jugador importante en el ascenso de la escuadra califa a Segunda División. Allí alternó las posiciones de delantero y mediocampista ofensivo, disputó 34 partidos —22 como titular—, marcó cuatro goles y dio siete asistencias.

Con el ascenso a Segunda, Zalazar renovó su contrato con el Córdoba por un curso más, pero su peso en el equipo descendió durante la campaña 2024-25. Participó en trece partidos, pero solo dos de inicio y en el resto su presencia fue residual. De hecho, sumó 256 minutos en total, lo que le llevó a rescindir su contrato con el equipo andaluz el pasado febrero y fichar por el Ceuta, donde ha vuelto a sonreír.

Kuki Zalazar con el Ceuta AD Ceuta FC

Desde su llegada al Alfonso Murube el exdeportivista es un fijo en el esquema de José Juan Romero. Disputó las 16 últimas jornadas de la liga regular de la Primera RFEF —en las quince últimas jugó de inicio—, así como los dos duelos de la Final de Campeones, frente a la Cultural Leonesa. Firmó cuatro goles (tres en la liga regular y uno en la vuelta del duelo con la Cultu) y repartió cuatro asistencias.

El salto del Ceuta al fútbol profesional no ha mermado el protagonismo del hispano-uruguayo en el cuadro caballa, donde ha retrasado su posición, respecto a su etapa en el Dépor. José Juan Romero le alinea como interior derecho. Ha sido titular en todos los partidos de esta temporada y ha dado un pase de gol.

Un fijo, pero sin poso

Rubén Díez llegó al equipo coruñés después de disputar 40 partidos en Segunda División con el Castellón en la campaña 2020-21, en los que registró siete goles y cuatro asistencias, y 28 encuentros con el Tenerife, al curso siguiente, también en la categoría de plata, donde anotó una diana y dio un pase de gol.

El aragonés fue un fijo en el once del Deportivo durante la temporada 2022-23, en la que recaló cedido por el conjunto chicharrero. Disputó 34 partidos de la Primera RFEF, 29 como titular. De hecho, fue el séptimo jugador con más minutos del equipo con 2.554. Selló dos goles y dio cuatro asistencias. Fue una de las piedras angulares sobre las que se movió el juego blanquiazul, sobre todo con Óscar Cano.

“A Rubén le define su capacidad intelectual. Le falta el físico. Si no, no podríamos disfrutar de él. Si a Rubén Díez le dan el físico medio de un jugador de fútbol, está en Qatar (Mundial 2022) hoy en día o habría que fusilar a Luis Enrique por no habérselo llevado. Tiene una categoría futbolística muy por encima de lo que es la media”, dijo el entrenador granadino sobre el aragonés.

En la campaña 2023-24 siguió en Primera RFEF, con el Ibiza, donde también tuvo bastante peso. Materializó dos goles y tres asistencias en 35 encuentros. Tras quedarse a un paso del ascenso a Segunda, firmó en el verano de 2024 con el Ceuta, donde se ha convertido en un ídolo de la afición.

Al cargo de la sala de máquinas caballa, fue uno de los líderes del ascenso al fútbol profesional del conjunto africano. Disputó 33 partidos, 29 como titular, marcó un gol y dio cuatro asistencias. Pero, sobre todo, fue el canalizador del juego de la escuadra que dirige José Juan Romero.

Mientras que en el Deportivo Óscar Cano le empleó más como mediapunta, en una línea de tres en la que Quiles se movía por la derecha y Mario Soriano, fundamentalmente por la izquierda, en el conjunto ceutí forma parte de ese tridente en la medular que completan Zalazar y Youness Lachhab. El mediocentro defensivo marroquí guarda las espaldas de los dos exdeportivistas, para que se encarguen de hacer ‘magia’ en la escuadra caballa. El hispano-uruguayo actúa tirado hacia la derecha, mientras que Rubén Díez se mueve más como interior zurdo.

En la presente campaña se perdió la primera jornada por lesión y se sentó en el banquillo en la segunda, pero a partir de la tercera ha sido titular en todos los partidos. Lleva dos tantos —el segundo dio el triunfo a su equipo en casa de la Cultural Leonesa (0-1)— y una asistencia.

El próximo domingo, a partir de las 14.00 horas, Rubén y Zalazar regresarán a Riazor, donde no triunfaron, con el halo de ser unas figuras en su destino actual