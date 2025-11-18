La directiva del Racing no acudirá al palco de El Plantío en protesta por el alto precio de las entradas

Aficionados del Racing, durante un partido este curso @realracingclub

La directiva del Racing de Santander está de uñas debido al alto precio de las entradas de cara al partido de este domingo a las 18.30 horas ante el Burgos en El Plantío y por ese motivo han decidido que no acudirán al palco. El conjunto manchego mandó un total de 1.005 localidades al cuadro santanderino, con los siguientes precios: 30 euros para los tickets de Fondo, 35 para los del sector del Fondo Norte y hasta los 40 asientos en Tribuna Baja.

Debido a estas cantidades, que consideran abusivas, el Consejo de Administración de la entidad cántabra indicó que en solidaridad con sus seguidores seguirán el partido en la grada habilitada para la afición visitante, tal y como indicaron en un comunicado colgado en sus redes sociales.

"Comparativamente, son, de lejos, los (precios) más caros de los que nos han ofrecido el resto de los equipos a los que hemos ido visitando. Por eso, sin acritud y con el máximo respeto para con el Burgos Club de Fútbol y su afición, y con la convicción de que mantendremos la magnífica relación institucional que caracteriza a ambos clubes, los directivos del Racing veremos el partido del domingo junto a la afición racinguista, en una de las gradas habilitadas a tal efecto por el club local", informaron en el citado tuit.

Al margen del ambiente 'caldeado' por esta polémica el partido ha sido declarado de alto riesgo, por lo que las medidas de seguridad y control serán adicionales. En la época en la que el Dépor militó en Primera Federación, esos cuatro años en el barro, el equipo blanquiazul llegó a pactar con varios clubes un precio de 15 euros para las entradas categoría adulto en la grada visitante. No obstante, en Segunda División es decisión de cada club poner el precio que considere en los billetes y el número que se envía a los rivales.