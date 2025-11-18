El Málaga despide a Pellicer, el séptimo técnico que dice adiós en Segunda

Sergio Pellicer, en el pasado encuentro ante la Cultural Leonesa @MalagaCF

El crédito de Sergio Pellicer en el Málaga se terminó y este martes por la tarde el club andaluz anunció la destitución del entrenador oriundo Castellón, tras la última derrota sufrida ante la Cultural Leonesa (1-0). Con su despido son ya siete técnicos 'triturados' por una Liga 'Hypertensiones' con poca paciencia, a pesar de que aún acaba de cumplirse el primer tercio de competición. Antes de él cayeron Gabi Fernández (Zaragoza), Johan Plat (Castellón), Raúl Llona (Cultural Leonesa), Asier Garitano (Sporting de Gijón), Fran Justo (Mirandés) y Sergi Guilló (Huesca).

En el comunicado en el que informan de su marcha, el club malacitano quiso destacar lo siguiente: "Deja una huella imborrable en la historia reciente del club y su amor incondicional por el escudo hacen de él uno de los nuestros". Pellicer deja al Málaga como decimoctavo en la clasificación, con 15 puntos de 42 posibles, fuera del descenso, pero empatado con el Granada, equipo que marca la zona roja en la actualidad.

Su marcha era un secreto a voces después de la derrota en el Reino de León y el propio Pellicer lo dejaba entrever durante su comparecencia de prensa posterior a la derrota contra el cuadro leonés. "Conmigo no habrá problema nunca con el club. Hablaré con el club. Es una situación difícil y a veces es necesario dar un paso al lado", indicaba.

Aunque la decisión estaba prácticamente tomada este lunes tras la derrota ante la Cultural, el anuncio se retrasó. El motivo es que la expedición malaguista se encontraba de regreso desde Madrid, donde había pernoctado después de viajar en autobús desde León. A su llegada a Málaga los dirigentes del club boquerón tenían previsto hablar con el entrenador para comunicarle el cese, lo que estaba decidido desde el lunes, según señalan las mismas fuentes.

El director deportivo del club, Loren Juarros, gestiona actualmente el posible sustituto del entrenador castellonense, ya que el objetivo del Málaga es que dirija al equipo este domingo ante el Mirandés en el estadio La Rosaleda.