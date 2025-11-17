Los jugadores del Burgos celebran con su afición desplazada a Anduva la victoria ante el Mirandés @Burgos_CF

Se la acuña popularmente como 'Liga Hypertensiones'. Se habla de lo cambiante e imprevisible que es la categoría y de que cualquier escuadra te puede hacer morder el polvo, no importa qué escudo defiendas. Tras cumplirse un tercio de la Liga, echando un vistazo en la clasificación, la gran mayoría de los equipos que ocupan las primeras posiciones son aquellos que estarían en todas las quinielas iniciales como candidatos al ascenso: Deportivo, Racing y Las Palmas, empatados por este orden a 26, Almería (25), Cádiz (21) y Valladolid (20). Pero si nos paramos y miramos quién ocupa la cuarta plaza, vemos que se encuentra el Burgos del exblanquiazul Luis Miguel Ramis.

Cinco jornadas invicto, con 13 puntos sumados de 15 posibles para situarse, con 25 puntos, a solo uno del trío de líderes. Un plantel que cosechó un meritorio empate en Riazor en la segunda jornada (0-0). Precisamente después de ese partido perdió a Anderson Arroyo, que puso rumbo a Rusia. El lateral derecho colombiano jugó íntegro el choque y había tenido que lidiar con Yeremay en defensa. El zaguero, con contrato en vigor en el Burgos hasta 2027 fichó por el Rubin Kazán, escuadra de la primera división rusa, en un traspaso que se cerró en el último día de mercado. Una operación que el director deportivo del Burgos, Miguel Cuesta 'Michu', remarcó como "histórica para el club".

A pesar de esta baja el cuadro blanquinegro solo ha perdido tres encuentros en lo que llevamos de curso: Andorra (2-1), Huesca (2-1) y Valladolid (0-1), estas últimas dos derrotas seguidas, en las jornadas ocho y nueve. Desde entonces, velocidad de crucero para el conjunto de Castilla y León: un empate, las tablas sin goles ante el Castellón y triunfos de mérito contra 'grandes' como Cádiz (1-3) y Leganés (1-2), un triunfo por la mínima en El Plantío ante Real Sociedad B (1-0) o el último, la pasada jornada contra el Mirandés (0-2)."Somos muy buenos en algunos aspectos y, si somos capaces de mantener la portería a cero, estas situaciones se nos pueden aparecer y aprovecharlas para ganar el partido", comentaba Ramis tras el triunfo en Anduva. Un choque en el que, sin desplegar un juego excesivamente brillante, hacía valer su eficacia con dos dianas del burgalés Mario González. En cinco partidos ha logrado dejar su portería a cero y con 12 dianas en contra solo ha encajado menos Las Palmas y está empatado con Cádiz, Valladolid y Leganés. El Dépor ha recibido 13.

¿Y con qué mimbres se ha compuesto este equipo que se ha colado en ese grupo de privilegio en Segunda? El Burgos ha apostado por la estabilidad en su plantilla y en el banquillo, donde Luis Miguel Ramis sigue al frente de un proyecto al que llegó en la jornada 13 en la temporada 2024-25, tras suceder a Jon Ander Bolo en la banqueta. En el plantel, jugadores veteranos como el portero Ander Cantero o el capitán y central Aitor Córdoba, que lleva siete temporadas o Fer Niño, al que el club renovó hasta 2029. También jóvenes que han dado el salto al primer equipo como el mediocentro Mario Cantero, un ex del Dépor y con pasado en Primera, como Víctor Mollejo o un burgalés que regresó de hacer las Américas como Mario González, procedente de Los Ángeles FC. Retornó a su tierra para triunfar y se estrenó como bigoleador el pasado fin de semana en Anduva. Un equipo que desafía la teórica hegemonía de los favoritos. Un heredero de lo que fue el Mirandés la campaña pasada, ese equipo con el que en teoría no se cuenta y que, sin hacer ruido, comienza a acaparar los focos y se 'atreve' a comer en la mesa de los 'grandes'.