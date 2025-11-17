El dueño del Castellón apoya el veto de Iván Ania a los árbitros

Haralabos Voulgaris y varios integrantes del Castellón sobre el césped de Castalia Twitter: @HARALABOB

El triunfo del Deportivo en Córdoba dejó alegría en A Coruña y un cabreo importante en el bando blanquiverde, escenificado en la rueda de prensa de Iván Ania tras el encuentro. El técnico, que ya sobre el césped se fue hacia el colegiado Álvaro Moreno una vez señaló el pitido final, fue muy crítico ante los micros recordando episodios pasados.

De hecho, el preparador cordobesista dejó claro su deseo de no volver a encontrarse con el árbitro madrileño. "Recuerdo el año pasado el partido contra el Elche, un penalti sobre Albarrán, en la misma situación que hoy, y él no lo pita, le llaman al VAR y hoy decide que sí y el año pasado, con Albarrán decide que no. El día del Almería, penalti que pita de Theo en la primera parte y en el minuto 2 o 3 de la segunda, expulsa a Calderón. El día del Sporting, en la jornada 1, pita un penalti a favor nuestro y va el VAR y lo anula. Y hoy no lo pita, le llaman del VAR y sí lo pita. Creo que el año pasado hice un comentario que no suelo hacer nunca que dije, ojalá no nos vuelva a pitar esta temporada, pero lo que esperaba era que no nos pitara nunca más, pero nos tocó este árbitro".

Es este un pensamiento que ya han expresado técnicos, jugadores e incluso presidentes a lo largo de los últimos años en el mundo del fútbol. El último, el dueño del Castellón Haralabos Voulgaris, que recogió el guante de Ania en redes sociales. "Cuando trabajaba en la NBA, siempre pensé que en cada temporada los equipos deberían tener el derecho de designar un árbitro al que excluyeran de dirigir sus partidos. Creo que esta política podría funcionar también en el fútbol".

Back when I worked in the NBA, I always believed that each season, teams should have the right to designate one referee that they can exclude from officiating their games.



I think this policy could work in Football as well. https://t.co/MrFogxJ9EP — Haralabos Voulgaris (@haralabob) November 17, 2025

Eso sí, lejos de significar esto que le daba al técnico del Córdoba la razón en sus protestas por el partido ante el Dépor, Voulgaris dejó claro que él también hubiera señalado pena máxima: "Dicho esto, el penalti señalado me parece un penalti muy claro".