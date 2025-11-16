José Alberto, técnico del Racing de Santander, culpa al "relato" de haber jugado contra once durante 90 minutos ante el Granada

Antonio Hidalgo y José Alberto, en el Racing de Santander-Deportivo FERNANDO FERNÁNDEZ

El Deportivo tiene esta tarde en Córdoba la oportunidad de recuperar el liderato de LaLiga Hypermotion después de que el Racing de Santander dejara escapar la victoria ante el Granada. El cuadro cántabro se fue al descanso con 2-0 en el marcador, pero en una mala segunda parte dejó que el equipo de Pacheta remontara. José Alberto explica la caída de los suyos desde tres factores: la relajación, la mala fortuna... y el arbitraje.

El técnico del Racing fue crítico con su equipo, reconociendo que el resultado les hizo levantar el pie del acelerador. Pero también se mostró muy molesto con el colegiado al entender que debía haber expulsado a un futbolista del Granada y no se atrevió, a su juicio, por todo el ruido que rodea al equipo de El Sardinero en lo que se refiere al castigo que reciben sus rivales. "Antes del descanso hay una entrada de Faye a Mantilla impresionante, la he visto a un metro mío. Y ya he visto la misma jugada sancionada con roja sin ningún tipo de duda (...) pero el relato, el relato, el relato, todo el relato que está por ahí de que el Racing solo sabe ganar con diez, condiciona. Y lo ha condicionado hoy para expulsar a un jugador con el Racing ganando 2-0. No se pueden tomar decisiones en función del marcador o de la opinión pública. La opinión pública puede decir misa, si una tarjeta es roja, si es juego brusco grave, es tarjeta roja. Está tipificado así y no hay más que decir".

Después de 14 jornadas disputadas esta temporada, el Racing de Santander es el equipo que más veces ha jugado en superioridad numérica después de que hasta siete de sus rivales hayan sido expulsados. El conjunto cántabro lidera la lista doblando al siguiente escalón en el que están Castellón, Almería, Andorra y Cultural Leonesa, que han forzado tres expulsiones de adversarios.