El uno por uno del rival | El Córdoba, una base conocida y grandes irrupciones

Dani Requena (centro), centrocampista del Córdoba, celebra su gol ante el Ceuta Córdoba CF

El Córdoba de Iván Ania llega al duelo frente al Deportivo en plena efervescencia. Ocho jornadas sin perder han relanzado a un equipo que transmite seguridad, ritmo y confianza, especialmente en El Arcángel, donde al Dépor siempre le ha costado sacar algo positivo. El conjunto andaluz mantiene una dinámica sobresaliente pese a los contratiempos en defensa, una línea algo corta de efectivos desde el cierre del mercado y todavía más mermada por las bajas. Pero del centro del campo hacia arriba el panorama es distinto, ya que ahí se acumula el talento. Además, han irrumpido futbolistas en todas las líneas como Iker Álvarez, Fomeyem, Dani Requena, Dalisson o el goleador Adrián Fuentes. Son piezas que se han vuelto imprescindibles en el buen momento cordobesista, mientras que otros como Carracedo, Jacobo González o Isma Ruiz siguen siendo esenciales en un equipo atrevido que está en plena racha.

Iker Álvarez. 24 años. Portero de Andorra que llegó en verano procedente del Villarreal B. Comenzó la temporada a la sombra de Carlos Marín, capitán del Córdoba, pero se ha hecho con un hueco en el once aportando garantías y solvencia. Solo ha recibido siete goles en los siete partidos que ha disputado, y el Córdoba respiró hace unos días al saber que podría contar con él ante el Dépor, ya que esta vez se quedó fuera de la convocatoria de la selección de Andorra.

Carlos Marín. 28 años. Capitán de la plantilla, renovado hasta 2028 y el futbolista con más trayectoria en la entidad. El portero era indiscutible para Iván Ania y el pasado curso fue clave en el rendimiento del Córdoba. Pero los decepcionantes resultados del equipo en el inicio de curso llevaron al técnico a darle la alternativa a Iker Álvarez tras la quinta jornada.

Carlos Isaac. 27 años. Lateral derecho cacereño que milita en el club andaluz desde 2024. Canterano del Atlético de Madrid, pasó por Portugal (Vizela) antes de asentarse en la categoría de plata española. Es una de las demarcaciones mejor dobladas por el Córdoba, ya que también cuenta con Carlos Albarrán, que será baja ante el Dépor por sanción.

Fomeyem. 26 años. Central camerunés que llegó libre en verano procedente del Antequera, de Primera Federación. Partía como cuarta opción en el eje de la zaga por detrás de Rubén Alves, Xavi Sintes y Álex Martín, pero su rendimiento ha despejado cualquier duda. Ha sido titular en las trece jornadas. Ganador de duelos gracias a su poderío físico, Fomeyem tiene gran parte de culpa del buen momento del Córdoba.

Franck Fomeyem, central del Córdoba, ante el Ceuta LaLiga Hypermotion

Rubén Alves. 31 años. Central nacido en Río de Janeiro que se ha consolidado en Segunda en el último lustro. Fichó por el Córdoba mediada la pasada campaña. Después de superar una lesión en la cadera en el inicio del presente curso, el defensa ha sido clave en las ocho jornadas sin perder del conjunto blanquiverde. El jugador hispano-brasileño es esencial para Ania por su experiencia y jerarquía.

Ignasi Vilarrasa. 26 años. Lateral izquierdo conocido por Antonio Hidalgo. Fue indiscutible para el actual técnico del Dépor en el Huesca de la pasada campaña. Sonó para reforzar al equipo coruñés, pero finalmente aterrizó en El Arcángel. Sin embargo, el vecino de Hidalgo —ambos son de Granollers— sigue en pleno tratamiento de una pubalgia que le tiene de baja desde el 13 de octubre y que tampoco le dejará reaparecer ante el Dépor.

Juan María Alcedo. 24 años. El de Rota es la esperanza de Iván Ania para el estropicio que tiene montado en el lateral izquierdo. Vilarrasa está lesionado; Albarrán, diestro que estaba jugando a banda cambiada, está sancionado, y el joven Marcelo Timorán, una opción más remota, ha sido convocado por Bolivia. Alcedo se operó hace dos meses por una luxación acromioclavicular en su hombro izquierdo, pero entrará en la lista: “Si tiene el alta médica, está apto para participar”, dijo Iván Ania.

Isma Ruiz. 24 años. Mediocentro canterano del Granada que ascendió con el Córdoba en la 2023-24 tras su llegada procedente del Ibiza. El pasado curso se convirtió en una referencia en la medular, dotando de equilibrio al equipo. Es un fijo en los planes de Iván Ania y hasta el momento ha sido titular en las trece primeras jornadas. “Me siento muy querido por la afición del Córdoba y tengo contrato hasta 2028”, comentó recientemente a Canal Sur.

Isma Ruiz, centrocampista del Córdoba LaLiga Hypermotion

Dani Requena. 21 años. Mediocentro granadino cedido por el Villarreal. Llegó en verano para paliar ausencias como la de Álex Sala, con un rol joven y prometedor. En las últimas jornadas se ha convertido en una de las grandes apariciones del Córdoba, encadenando seis titularidades. Sacrificado en labores defensivas, en los últimos compromisos se está soltando en ataque, con gol incluido al Ceuta. Es aire fresco para el equipo de Iván Ania.

Jacobo González. 28 años. El atacante madrileño es una de las grandes armas ofensivas del equipo, tanto por su polivalencia como por su golpeo. Puede actuar en el centro del campo, de mediapunta, de extremo e incluso de falso ‘9’. Lleva tres goles y es una gran amenaza en faltas directas. Intocable en el Córdoba desde su llegada en 2024, tras pasar por múltiples equipos como Alcorcón, Andorra, Sabadell, Tenerife e incluso el filial del Celta.

Christian Carracedo. 29 años. El extremo de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) es uno de esos jugadores que suele hacer grandes partidos contra el Deportivo. Desde su etapa en el Linares, el atacante ya mostró contra el cuadro blanquiazul su extraordinaria capacidad para desequilibrar. Uno de los reyes del regate en Segunda, está más que asentado en la banda derecha en su cuarto curso como cordobesista.

Carracedo, extremo del Córdoba LaLiga Hypermotion

Dalisson. 25 años. El atacante brasileño destacó en el Pontevedra como interior con llegada, aunque también puede actuar de extremo o falso nueve, y el Córdoba estuvo rápido para hacerse en verano con sus servicios. Actualmente está partiendo desde la banda izquierda, aunque sus virtudes brillan entre líneas. Su gran golpeo con el pie derecho le ha hecho ser el lanzador del balón parado del Córdoba. “Me ha llegado la oportunidad y la supe aprovechar”, comentó recientemente, mientras se convierte en una de las claves del buen momento blanquiverde.

Kevin Medina. 24 años. Extremo canterano del Málaga que sorprendentemente no renovó por el club costasoleño en verano. Firmó por el Córdoba y, hasta el momento, ha alternado titularidades y suplencias. Encarador y técnico, todavía no ha demostrado lo que prometía en el Málaga. “Sé que puedo dar más”, dijo esta semana, consciente de que puede aportar frescura y algo diferente al ataque.

Théo Zidane. 23 años. Centrocampista francés, hijo de Zinedine Zidane, que llegó al Córdoba en 2024 con un perfil de mediocentro de perfil ofensivo, aunque con Iván Ania ha llegado a actuar en casi todas las posiciones del centro del campo e incluso como segundo punta. Eso sí, ni en la 2024-25 ni en la actual campaña ha logrado hacerse un hueco fijo en el once.

El delantero más en forma de Segunda amenaza la recuperación del muro del Deportivo Más información

Adrián Fuentes. 29 años. Delantero madrileño que está aprovechando a lo grande su primera oportunidad en el fútbol profesional. Ex del Lugo y procedente del Tarazona, el punta se encuentra en su segunda etapa en el Córdoba. Aunque inició el curso como sustituto de Sergi Guardiola, la sequía del delantero balear le abrió las puertas de la titularidad. Con el tanto ante el Málaga, el ‘9’ ha visto puerta en los tres últimos partidos y ya suma seis dianas. De físico dominante, es uno de los delanteros más enrachados de Segunda.