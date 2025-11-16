Ceuta y Almería discrepan y la reanudación de su partido queda en manos del Juez de Competición

Rubi, técnico del Almería Europa Press

El Ceuta y el Almería siguen sin ponerse de acuerdo para fijar una fecha común para reanudar la segunda parte del encuentro suspendido el pasado domingo en el Alfonso Murube, detenido en el descanso con 1-1 tras el fallecimiento de un aficionado en la grada. La falta de consenso obliga ahora a esperar la resolución del Juez de Competición, que será quien determine el día definitivo.

Durante varios días el asunto tuvo incluso al Deportivo en medio del cruce de intereses. El Almería ha hecho pública su preferencia por jugar el 26 de noviembre en palabras de su entrenador, Rubi, quien explicó en la previa ante el Cádiz que esa era la propuesta que defendía su club: "En principio, a día de hoy, parece ser que nosotros preferimos más el día 26 de noviembre. Yo no he llevado las negociaciones, pero me informa el club. Y el Ceuta se decanta un poco más por el 10 de diciembre. Si no hay de aquí al lunes ningún acercamiento más, tendrá que decidir el Juez", apuntó el técnico catalán.

El Deportivo confía en que se mantenga el horario ante el Ceuta: "No tendría sentido que fuésemos los perjudicados" Más información

La posición del Ceuta se había endurecido al comprobar que el partido ante el Deportivo en Riazor, fijado para el domingo 23 a las 14.00 horas, no iba a modificarse. El club caballa sostiene que disputar la reanudación el 26 de noviembre les dejaría sin margen para preparar el duelo y sin descanso suficiente debido a las combinaciones de transporte necesarias para salir de A Coruña y regresar a casa tras visitar Riazor. Por eso intentó adelantar ese encuentro, algo que finalmente no prosperó. Con ese escenario, el Ceuta apuesta por jugar el choque suspendido el 10 de diciembre.

Si no hay un acercamiento en las próximas horas, la fecha quedará en manos del Juez de Competición, que será quien cierre el desacuerdo entre ambos clubes.