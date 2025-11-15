El análisis | El Córdoba, el equipo que se alimenta del desgaste

Dalisson, en una acción en un partido del Córdoba CCF

El sello de Iván Ania, cada vez más amplificado. Pasan los años pero no la influencia del técnico asturiano, que acumula su tercera temporada en el Córdoba Club de Fútbol sin síntoma alguno de desgaste. Más bien al contrario, puesto que entidad verdiblanca y técnico parecen ir encaminados hacia una renovación de sus votos.

No sorprende que el conjunto califa quiera seguir contando con uno de los mejores técnicos de Segunda División y el hombre que fue capaz de devolverle al futbol profesional cinco años después. Lo hizo, además, en su primer intento.

Cómo para no seguir deseándolo cuando, además, no hay signos fatiga en la relación 100 partidos después. A tamaña cifra llegará mañana domingo (18.30 horas) contra el Deportivo.

Han pasado ya dos años y medio de aquel inicio del idilio en el que Iván venía de destacar en el Caudal, el Villanovense y el Algeciras —alguna complicación le generó al Dépor— en Segunda B y Primera Federación y no falló en su mayúsculo reto en el Nuevo Arcángel. Subió con el club verdiblanco como también había hecho con el Racing de Santander en el 2019. Aunque al contrario que en el equipo cántabro, ha logrado estabilizarse hasta dotar al conjunto cordobesista de una inconfundible identidad. Quizá el conjunto con el sello más evidente de la Hypermotion.

El Córdoba es cada año más Córdoba y cada año ‘más Iván Ania’. Porque es innegable que el preparador ovetense es capaz de dotar a sus equipos de un irreverente carácter. El empuje es su bandera. Siempre hacia delante, ya sea sin balón o con pelota. Ritmo, ritmo y más ritmo. Se desgasta para desgastar al rival y alimentarse de ese estrés. La escuadra cordobesa no se queda en las medias tintas y a base de su elevada dosis de personalidad logra ser un conjunto extremadamente competitivo desde el colectivo.

Iván Ania: "Antonio Hidalgo entrenará pronto en Primera División" Más información

Pero el equipo no podría brillar sin los futbolistas adecuados. Más allá de un tema de calidad, el Córdoba escoge muy bien a sus perfiles para poder optimizar el reconocible modelo de juego.

El núcleo duro del equipo parece perenne, pero nada más lejos de la realidad. Ha perdido piezas claves como Álex Sala o Antonio Casas aunque no lo nota, pues a él se van uniendo nuevas piezas que funcionan como si llevasen toda la vida disfrutando de ese fútbol de presión alta, verticalidad sin renunciar a la asociación y juego por bandas.

Así, el equipo cordobesista recuerda mucho a conjuntos como el Real Valladolid o al Eibar en Ipurua, aunque al contrario que ellos, quizá ha logrado alcanzar un punto más de refinamiento, otorgado por la estabilidad del proyecto.

Trabajada presión

El press alto es, quizá, el principal pilar del modelo de juego de Iván Ania. Lo hace como nadie en la categoría. Apretar arriba a los rivales desde un bloque alto que acosa no es negociable. El colectivo cordobés parte del 4-4-2 y se posiciona lejos de su portería en los reinicios del contrario, pero no con el objetivo de condicionar u orientar la circulación del rival, sino para estresarle. Para robar si puede hacerlo.

A partir de ese cuadro general se diseña luego la foto específica para cada partido o cada momento concreto. El Córdoba puede igualar hombre a hombre o no hacerlo. Si hace lo primero, resulta evidente que la única receta para subsistir y progresar es ganar el duelo al par, en caso de pase, o superar en forma de conducción, algo que el Deportivo no acostumbra a hacer y, probablemente, tampoco intente en el Arcángel.

En el caso de esos manos a manos, la asfixia cordobesista ofrece un reverso a espaldas de su defensa. Aunque para encontrar dicho espacio, solo cabe ser muy preciso —difícil, teniendo en cuenta que el bloque califa no concede tiempo ni espacio al poseedor— o ganar el duelo directo. No es tampoco el Deportivo el equipo más ducho en ese tipo de fricciones ni los centrales Fomeyem y Rubén Alves defensores fáciles de superar.

El Deportivo busca una salida de balón antiestrés Más información

Mientras, si el equipo andaluz no apuesta por emparejar piezas, logra solventar dicha inferioridad numérica en las primeras líneas a través de sus notables trayectorias de presión. Con esas líneas de carrera bien interpretadas, sus futbolistas son capaces de cortar líneas de pase en el ‘salto’ al poseedor y, así, minimizar el teórico desequilibrio en su contra en cuanto a número. Su bloque alto es riquísimo.

Así, teniendo en cuenta los agresivos acosos en el carril central en ese inicio de juego, —nunca hay un futbolista suelto y los centrales persiguen— el equipo contrario tan solo tiene salida a través de atraer hacia un costado y tratar de encontrar el lado opuesto. En esa zona suele aparecer suelto el lateral, pues la agresiva basculación verdiblanca se cristaliza en un muy habitual ‘salto’ de extremo de lado débil sobre central.

Por lo tanto, el lateral es habitualmente el hombre libre, pero llegar hasta él suele requerir pausa y precisión. No ha andado sobrado el Deportivo de ambas cuestiones cerca de su portería, aunque si logra asentarse en campo contrario, sí dispondrá de tiempo, espacio y posibilidades, pues el cuadro cordobés baja enteros en cuanto a rendimiento y prioriza la pasividad.

Mezcla para verticalizar

El press alto es la seña de identidad más característica del Córdoba, aunque no la única. El bloque verdiblanco lleva el ritmo elevado por bandera. Y eso provoca que su juego con balón también tienda a ser muy agresivo. No es de extrañar que sea el equipo de la Liga Hypermotion que más goles marca en el primer cuatro de hora de los partidos (4).

El conjunto blanco y verde quiere el balón, pero no enreda. Así lo demuestra el hecho de que sea el quinto conjunto con más posesión de la categoría y, a la vez, el decimonoveno en pases precisos. El Córdoba muerde al espacio si puede. De hecho, es muy común ver cómo ataca la espalda de la defensa rival a través de los movimientos verticales de los futbolistas de su última línea, en la que incluso llega a acumular hasta a seis piezas.

Clave en esta faceta es el punta Adrián Fuentes, un futbolista para nada exento de habilidad con el balón en los pies pero que destaca por su físico. Concretamente, por su poderío en carrera y sus importantes capacidades para repetir esfuerzos a alta intensidad.

Sin embargo, esta intención de atacar rápido no está reñida con su habilidad para construir a través de asociación. El Córdoba dispone de sensibilidad para jugar por dentro, ya que en el carril central junta a dos mediocentros muy dotados técnicamente como Isma Ruiz y Dani Requena junto a Jacobo González, que parece haber abandonado la banda izquierda para participar más por dentro.

De este modo, a partir del 4-2-3-1 como prototipo básico, el equipo del Arcángel construye buscando mucho las recepciones de su doble pivote y a partir de una alta movilidad que tiene reminiscencias del funcionalismo ofensivo del Racing de Santander. Sus futbolistas ocupan espacios, no posiciones. El intercambio es elevado y a ello ayuda la habilidad tanto de Carracedo como de Dalisson de Almeida para despegarse de los carriles exteriores y aparecer en zonas más interiores.

Percutir por fuera

El Córdoba maneja de manera notable el juego interior, lo que le permite ser un equipo con una notable producción en ataques posicionales, pues es uno de los conjuntos que más tantos ha anotado en construcciones desarrolladas en esa fase de juego (9).

Sin embargo, otro de los aspectos claves de su juego es la facilidad que encuentra el conjunto de la ciudad patriciense para progresar por fuera. Fundamental en este sentido es la coordinación y el entendimiento del espacio entre las parejas lateral-extremo de cada uno de los perfiles.

A falta de ver si Alcedo, que vuelve tras su baja, irrumpe en el once para solventar los problemas del lateral izquierdo —Vilarrasa está lesionado y el diestro Albarrán, sancionado—, el equipo cordobés proyecta mucho a sus defensores exteriores, que también cuentan con capacidad para fijar dentro o atacar en profundidad. Contar con el roteño sería un plus para Ania que, en caso contrario, tendrá que improvisar con un central ahí y perderá una especifidad necesaria para cerrar en defensa y progresar en ataque.