Alcedo, del Córdoba, se apunta al duelo con el Dépor

Juan María Alcedo, jugador del Córdoba, el pasado fin de semana en el banquillo de La Rosaleda Córdoba CF

El lateral izquierdo del Córdoba Juan María Alcedo está recuperado de la lesión que le ha mantenido fuera de los terrenos de juego desde el pasado 5 de septiembre y se apunta al partido del domingo (18.30 horas) entre el equipo andaluz y el Deportivo.

“Llevaba tiempo fuera de las convocatorias, creemos que podrá participar y ser uno más”, manifestó este viernes el técnico verdiblanco, Iván Ania, sobre el futbolista nacido en la localidad gaditana de Rota. La recuperación de Alcedo supone una gran noticia para el entrenador del Córdoba, ya que le ayuda a resolver los problemas en el costado izquierdo.

Ignasi Vilarrasa, uno de los fichajes importantes del cuadro andaluz el pasado verano y titular indiscutible en el lateral izquierdo, lleva sin jugar desde la novena jornada por una pubalgia. Desde entonces, ha sido el capitán de la escuadra califa, Carlos Albarrán, quien ha ocupado dicha demarcación, pese a ser lateral diestro. Sin embargo, el catalán fue expulsado el pasado fin de semana, frente al Málaga, y está sancionado para el duelo con el Dépor. Ania calificó la roja que vio Albarrán de “injusta” y dijo que se debió a “una decisión equivocada del árbitro”.

El preparador cordobesista tampoco tiene a su disposición a Adilson Mendes, quien se recupera de una grave lesión en su rodilla derecha que sufrió al final del curso pasado y no estará en disposición de competir de nuevo hasta finales de diciembre o enero.

A todo esto, se une que Alcedo tuvo que pasar por el quirófano en septiembre, debido a una luxación en su hombro izquierdo. Pero ya está de vuelta y apunta a entrar en la convocatoria frente al Dépor.

“Si tiene el alta médica, está apto para participar. Riesgo siempre hay, pero tendrá el mismo riesgo el domingo que en quince días”, dijo Ania.