Iván Ania: "Antonio Hidalgo entrenará pronto en Primera División"

Iván Ania, técnico del Córdoba, compareció en la mañana de este viernes en la rueda de prensa previa al duelo de su equipo ante el Deportivo (domingo, 18.30 horas). El técnico asturiano, que este domingo cumplirá 100 partidos al frente del equipo cordobesista, no escatimó en elogios para referirse al club herculino y a su homólogo en el banquillo, Antonio Hidalgo, del que recordó que fue su compañero en el Tenerife y lo considera “un amigo”.

“Creo que (Antonio) lo está haciendo muy bien. Sigo su trayectoria como entrenador, tanto en el Sabadell, en el filial del Sevilla, en el Huesca y ahora ha dado un salto importante en su carrera al entrenar al Deportivo, que es un equipo grande del fútbol español. Es un entrenador de presente y de futuro. Pronto entrenará en Primera División. Le deseo lo mejor porque fuimos compañeros, me considero amigo, y vemos el fútbol de manera parecida”, explicó Ania.

Asimismo, destacó que el Deportivo tiene “una de las cinco mejores plantillas de la categoría con la del Almería y junto a la de los tres recién descendidos”. “Tiene mucho talento. Posee una estructura para defender y otra para atacar. Tiene unas características especiales que no han tenido los rivales a los que nos hemos enfrentado”, añadió el entrenador del Córdoba, que explicó que el hecho de que el Dépor necesite “poco para hacer gol” hará que su equipo salga “ajustado para ser ganadores en las acciones defensivas”.

En este mismo sentido, Ania apuntó que su equipo desarrolla “una manera de presionar u otra” en función del enemigo. “Tenemos una idea de juego ofensiva y defensiva que modificamos según el rival. Si el rival es distinto, habrá matices que retocar”, añadió.

Por otro lado, Ania sí reconoció que “aunque todos los partidos tienen el mismo valor”, ganar al Deportivo sería “una victoria con mucho más valor moral”. “Aunque no sea definitivo, es un golpe importante”, recalcó el asturiano, para el que la racha de ocho partidos sin perder “refuerza todo” lo que su equipo “viene haciendo”.