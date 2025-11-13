El 'virus FIFA' ataca al Racing de Santander y se apiada del Córdoba, rival del Dépor

Peio Canales y Jéremy Arévalo, bajas en el Racing de Santander por compromisos internacionales LaLiga Hypermotion

La Segunda División no para, aunque casi todo el fútbol de clubes, sí. El llamado parón por selecciones vuelve a dejar al descubierto una vieja contradicción, ya que mientras la mayoría de las grandes ligas detienen la competición para liberar a sus internacionales, la categoría de plata española continúa su calendario. Y eso castiga a varios equipos que se ven obligados a competir sin algunos de sus jugadores más importantes.

En esta ventana de noviembre, 23 futbolistas de doce equipos diferentes de LaLiga Hypermotion han sido convocados por sus selecciones nacionales. Es decir, más de la mitad de los clubes de la competición pierden al menos a un jugador. El Racing de Santander, actual líder, y el Almería son los más damnificados, con cuatro bajas cada uno. Mientras, el Deportivo, que en otras ventanas sufrió la citación de varios de sus jugadores, afrontará el partido ante el Córdoba sin bajas por este motivo.

Precisamente, el Córdoba también cuenta con una situación favorable en este sentido, ya que el portero Iker Álvarez, habitual con Andorra, no ha entrado esta vez en la lista. Esto supone un pequeño alivio para el equipo califal, que solo pierde a Marcelo Timorán, lateral boliviano con un único partido y 34 minutos en Segunda.

El llamado ‘virus FIFA’ golpea con fuerza al Racing, que se quedará sin cuatro piezas, de las que tres están siendo fundamentales en el arranque de la temporada. Jéremy Arévalo, máximo goleador de la categoría con siete tantos —empatado con el deportivista Zakaria Eddahchouri—, ha sido la gran novedad en la lista de Ecuador de Sebastián Beccacece. El punta llegó a vestir la camiseta de la selección española sub-19 antes de aceptar la llamada de su país de origen, con el que disputó el Sudamericano sub-20. Junto a él estarán fuera Gustavo Puerta (Colombia), Peio Canales (España sub-21) y Plamen Andreev (Bulgaria sub-21). Todos ellos se perderán el próximo encuentro frente al Granada.

El Almería es el otro gran perjudicado en cuanto a número de bajas. El conjunto andaluz, que va de menos a más en esta 2025-26, afrontará el derbi ante el Cádiz sin Bruno Iribarne (España sub-21), Stefan Dzodic (Serbia sub-21), Marko Perovic (Montenegro) y Patrick Soko (Camerún). Cuatro ausencias que, no obstante, no son tan importantes como las del Racing.

El Granada, rival precisamente del Racing en la próxima jornada, también verá reducida su plantilla. El club nazarí pierde a Martin Hongla (Camerún), Luca Zidane (Argelia) y Gael Joel (Guinea Ecuatorial),

Doble castigo para el Castellón

Por su parte, el Castellón vive un caso especialmente sangrante. Por calendario, los orelluts ya perdieron a sus internacionales en la jornada anterior y tampoco podrán contar con ellos en la siguiente. Brian Cipenga (República Democrática del Congo) y Ousmane Camara (Guinea) estarán fuera por segundo partido consecutivo. “Cada vez habrá más internacionales en Segunda y, por tanto, más equipos perjudicados”, lamentó su técnico, Pablo Hernández, antes de jugar el pasado lunes ante el Burgos. “Si jugáramos el fin de semana solo los perderíamos una jornada y no dos”.

Y la lista sigue. El Andorra no podrá contar con el portero Jesús Owono (Guinea Ecuatorial) ni con el defensa Antal Yaakobishvili (Hungría sub-21), bajas para Ibai Gómez en el duelo frente al Albacete. En la Cultural Leonesa, el defensa Tomas Barzic (Croacia sub-21) se perderá el encuentro ante el Málaga tras haberse convertido en una pieza clave en el once de Ziganda.

El Zaragoza, por su parte, tiene a Samed Bazdar citado por Bosnia. El joven delantero no viajará con el equipo, aunque el club maño celebra al menos que el central Ale Gomes, convocado por España sub-18, pueda regresar a tiempo para el derbi ante el Huesca.

En la UD Las Palmas, el centrocampista Edward Cedeño ha vuelto a ser llamado por Thomas Christiansen para disputar con Panamá los partidos clasificatorios rumbo al Mundial 2026.

Por último, el Mirandés pierde al montenegrino Igor Nikc, el Leganés sufrirá la baja del joven Benjamin Pauwels (Bélgica sub-21) y el Cádiz deberá arreglárselas sin dos piezas importantes: Bojan Kovacevic (Serbia sub-21) y Iuri Tabatadze (Georgia).