El lateral zurdo es el talón de Aquiles de un Córdoba que llega crecido ante el Dépor

Carlos Albarrán, capitán del Córdoba Córdoba CF

El Córdoba, al que el Deportivo visitará este domingo (18.30 horas), afronta el duelo con los blanquiazules en su mejor momento en Segunda División desde noviembre de 2007, pero con serios problemas para armar el lateral izquierdo. Se trata de una de las posiciones más importantes, ya que al elegido le esperará un difícil duelo ante uno de los jugadores más determinantes del cuadro herculino, Mella o Luismi Cruz.

La escuadra que dirige el técnico Iván Ania encadenó el pasado fin de semana, con el 2-2 en Málaga, su octava jornada sin perder. Cuatro triunfos y cuatro empates han registrado los califas en sus últimas citas, lo que les ha permitido pasar de ocupar el penúltimo puesto de la clasificación en la séptima fecha de la competición a ser octavos, a un punto del playoff de ascenso.

El conjunto andaluz abrió la temporada 2025-26 con sendas derrotas frente al Sporting (2-1) y Las Palmas (1-3). Resultados a los que sucedieron un empate en Valladolid (0-0), un triunfo frente al Castellón (2-1) y su tercer partido perdido, en Andorra (3-1), que dejó a los cordobeses con cuatro puntos de quince posibles.

El equipo de Ania inició su racha actual en la sexta jornada, pero de manera tibia, con dos empates seguidos contra el Racing en el Nuevo Arcángel (2-2) y en casa de la Real Sociedad B, lo que le llevó a caer al penúltimo puesto, con seis puntos de 21, igualado con el filial txuri-urdin y el Zaragoza, y a un punto de la permanencia.

Desde entonces, el cuadro andaluz ha cosechado cuatro victorias y dos empates que le han llevado a convertirse en el mejor equipo de Segunda de las seis últimas jornadas con catorce puntos de 18 posibles. Periodo en el que los dos siguientes mejores, Racing y Las Palmas, han logrado doce puntos, mientras que el Dépor ha sido el undécimo con ocho.

El Córdoba no enlazaba ocho encuentros sin perder en la categoría de plata desde la temporada 2007-08, cuando, con el exblanquiazul Paco Jémez en el banquillo, la escuadra andaluza también sumó cuatro triunfos y cuatro empates entre el 16 de septiembre y el 4 de noviembre. El Eibar acabó con esa racha victoriosa el 10 de noviembre de 2007, al vencer 2-1.

Desde entonces, los verdiblancos han competido en Segunda División en once ocasiones hasta que en la presente temporada, la duodécima, han igualado la racha, que se inició el pasado 21 de septiembre con ese empate frente al Racing de Santander.

Rompecabezas para Iván Ania

De esta forma, el Córdoba llega crecido al pulso con el Dépor, pero con un serio contratiempo que obligará a Iván Ania a romperse la cabeza para reconstruir el lateral izquierdo.

Ignasi Vilarrasa, titular indiscutible en dicha demarcación, jugó por última vez en la novena jornada, ya que tras el partido contra la Cultural Leonesa se vio obligado a parar, debido a unos problemas en el pubis. La sesión del catalán se unió a la del joven Juan María Alcedo, quien se operó en septiembre de su hombro izquierdo, tras sufrir una luxación, y no ha jugado desde entonces.

Las bajas llevaron al técnico verdiblanco a alinear a Carlos Albarrán en el lateral zurdo, a pierna cambiada, en los cuatro últimos partidos. Sin embargo, el capitán fue expulsado el pasado fin de semana y está sancionado para el duelo con el Deportivo, así que Ania deberá improvisar una solución.