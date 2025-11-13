Mi cuenta

Rivales

Álex Martín: "¿Yeremay? Un solo jugador no le gana al Córdoba"

El central canario recalca que aunque el Deportivo es "un gran equipo", el Córdoba "no es plato de buen gusto para ningún rival"

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
13/11/2025 15:28
Álex Martín, en su presentación con el Córdoba
Álex Martín, en su presentación con el Córdoba
CCF

El defensa Álex Martín fue el protagonista en la rueda de prensa del Córdoba en la mañana de este jueves. El central grancanario, una de las incorporaciones del cuadro califa este verano, destacó en su comparecencia ante los medios que no le preocupa demasiado si Yeremay Hernández juega o no contra su equipo este domingo (18.30 horas).

“Es un grandísimo jugador. Yo lo conozco personalmente bien porque es de mi tierra. Me alegro mucho por él. Pero un solo jugador no le gana al Córdoba", recalcó el central.

Asimismo, Martín también quiso poner en valor el momento de forma y el nivel del Córdoba, que acumula ocho partidos sin perder: "Viene un gran equipo, pero también nosotros lo somos. Estamos haciendo las cosas bien. Vamos partido a partido. Han venido otros buenos equipos aquí como Almería, Racing y Las Palmas. Tenemos un modelo que para los rivales es muy difícil".

Preguntado por si ganar al Deportivo puede suponer un punto de inflexión y que se empiece a considerar al conjunto verdiblanco como un candidato a pelear por el ascenso, Martín quiso rebajar la euforia: "Somos un equipo ambicioso pero con los pies en el suelo. Cualquier equipo te puede ganar. Cada partido es diferente. Viene un buen rival, pero al que le toque jugar contra el Córdoba no es plato de buen gusto. Somos un equipo competitivo y es difícil ganarnos. El fútbol te pone donde mereces”.

