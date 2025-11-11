El delantero más en forma de Segunda amenaza la recuperación del muro del Deportivo

Adrián Fuentes celebra su gol frente al Ceuta en la jornada 12 Córdoba CF

Adrián Fuentes, el delantero más en forma de la Segunda División, amenaza la recuperación del muro defensivo del Deportivo, que ha dejado su portería a cero en las dos últimas jornadas y el domingo visita al Córdoba (18.30 horas).

La escuadra blanquiazul recuperó frente al Zaragoza y la Cultural Leonesa una de las señas de identidad que le permitieron auparse al liderato de la categoría de plata en la sexta jornada del curso 2025-26, la solidez defensiva. En aquel momento, el equipo de Antonio Hidalgo era el menos goleado de la competición, junto con el Valladolid y Las Palmas. Coruñeses, castellanos y canarios habían encajado cuatro dianas, lo que representaba una media de 0,66 tantos por encuentro. Además, los herculinos mantuvieron su portería a cero en la mitad de los duelos.

Tras el 4-0 sobre el Huesca en Riazor, sin embargo, el bloque coruñés se mostró más endeble atrás, ya que enlazó cinco jornadas en las que recibió al menos una diana. Ocho tantos encajaron los herculinos durante dicha serie, con una media de 1,6 goles recibidos por partido. Los de Hidalgo pasaron de ser el equipo menos goleado en las seis primeras citas del curso al cuarto que más encajó en los cinco siguientes duelos. Solo el Zaragoza, con once dianas, y el Andorra y el Sporting, ambos con diez, recibieron más tantos durante dicho periodo.

“Para jugar a esto del fútbol hay que poner más intensidad, más actitud. Ahora mismo no nos llega con lo que estamos haciendo”, se quejó el técnico del conjunto blanquiazul tras el 1-1 con el Valladolid en Riazor. El tirón de orejas y el reajuste de la línea defensiva, con una zaga integrada por Noubi, Comas, Loureiro y Quagliata, surtieron efecto al siguiente compromiso, en Zaragoza, donde los coruñeses mantuvieron su puerta imbatida. También una semana después, frente a la Cultural Leonesa el pasado sábado. Dos duelos en los que el Dépor ha recuperado su solidez atrás. De hecho, ha sido el único equipo de la categoría que no ha encajado goles en las dos últimas citas.

Peligro verdiblanco

La amenaza a ese muro blanquiazul reconstruido se llama Adrián Fuentes, el artillero que vive el mejor momento goleador de la categoría. El atacante del Córdoba lleva tres jornadas seguidas viendo portería y ha marcado en cuatro de los cinco últimos encuentros.

El punta madrileño fue el pichichi del Grupo 1 de la Primera RFEF de la pasada temporada, con 16 goles. Tras su excelente rendimiento en el Tarazona, se convirtió en el tercer refuerzo del pasado verano del Córdoba, adonde retornó tres temporadas después. Fue uno de los héroes del ascenso del equipo andaluz a la tercera categoría en la campaña 2021-22 con las trece dianas que firmó. Se mantuvo al curso siguiente, pero en el mercado de invierno se marchó al Castellón, que también competía en la Primera RFEF. En la temporada 2023-24 jugó en el Lugo y el pasado campeonato lo disputó con el Tarazona, donde exhibió su mejor registro goleador hasta el momento.

Su regreso al Nuevo Arcángel no ha sido fácil. Iván Ania, técnico del Córdoba, se decantó por Sergi Guardiola como ‘9’ en los siete primeros encuentros, en los que Fuentes asumió un rol secundario. No jugó el primer duelo de la temporada 2025-26 y se estrenó en el segundo. Entró al campo por Guardiola en el minuto 71 y dieciocho después estrenó su cuenta realizadora. Aun así, siguió partiendo desde el banquillo en las cinco jornadas siguientes, en las que no logró ver portería.

La primera titularidad de Fuentes llegó en el octavo compromiso del curso, en Zaragoza. Estuvo 75 minutos sobre el terreno de juego, que abandonó con el 0-1 con el que finalizó el duelo, gracias a un gol en propia puerta de Saidu.

Aunque no mojó en aquel choque en tierras aragonesas, el atacante madrileño se mantuvo en el once a la jornada siguiente y sí vio portería. Fuentes, que ahora es el pichichi verdiblanco, firmó el gol de la victoria de su equipo contra la Cultural Leonesa (1-0) en el tiempo de descuento del primer tiempo.

Una semana después, formó de inicio frente al Almería (1-1), pero no traspasó el arco contrario. Fue la última vez que Fuentes se quedó sin marcar, ya que en las tres últimas jornadas ha firmado cuatro dianas.

Materializó un doblete en el triunfo del Córdoba en Albacete (1-3) en la undécima fecha. Puso la guinda en el 2-0 de los andaluces frente al Ceuta una semana después. Y logró la primera de las dos dianas de los cordobeses en el campo del Málaga (2-2) el pasado fin de semana.

Sus cinco goles en las cinco últimas jornadas han permitido a Fuentes instalarse entre los máximos artilleros de Segunda. Solo el deportivista Eddahchouri y los racinguistas Jeremy Arévalo y Asier Villalibre (los tres con siete tantos) superan sus números.

386 minutos ha jugado el atacante cordobesista en las cinco últimas jornadas, en las que ha certificado cinco dianas, con una media de un gol cada 77,2 minutos