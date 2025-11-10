El ya extécnico del Huesca, Sergi Guilló, en el duelo de este curso contra el Dépor en Riazor Quintana

La Liga 'Hypertensiones' no tiene paciencia con sus técnicos y este lunes se cobró una nueva víctima con el despido de Sergi Guilló, hasta ahora entrenador de la SD Huesca. Con esta baja, la categoría dice adiós a su sexto entrenador, después de la disputa de trece jornadas ligueras.

El entrenador y su cuerpo técnico abandonan la entidad oscense, a la que dejan con 15 puntos y en la decimoctava plaza, a uno del descenso, que marca con 14 el Granada.

El Huesca publicó el despido este lunes a través de sus redes sociales, en un escueto comunicado. La entidad aragonesa expuso que "adopta esta decisión con el objetivo de impulsar una reacción en la actual situación deportiva". El Huesca, exequipo del ahora entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, llevaba cuatro jornadas sin vencer, con dos derrotas y el mismo número de empates. Las últimas tablas, ante el Andorra en el Alcoraz (2-2) no impidieron el despido de Guilló.

Además de él, cinco equipos más en Segunda despidieron a sus técnicos en lo que va de curso: Zaragoza (Gabi Fernández), Castellón (Johan Plat), Cultural Leonesa (Raúl Llona), Sporting de Gijón (Asier Garitano) y Mirandés (Fran Justo).