Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

Sergi Guilló, del Huesca, el sexto técnico despedido en Segunda

El cuadro oscense, con 15 puntos, está a uno del descenso

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
10/11/2025 20:00
El ya extécnico del Huesca, Sergi Guilló, en el duelo de este curso contra el Dépor en Riazor
El ya extécnico del Huesca, Sergi Guilló, en el duelo de este curso contra el Dépor en Riazor
Quintana

La Liga 'Hypertensiones' no tiene paciencia con sus técnicos y este lunes se cobró una nueva víctima con el despido de Sergi Guilló, hasta ahora entrenador de la SD Huesca. Con esta baja, la categoría dice adiós a su sexto entrenador, después de la disputa de trece jornadas ligueras.

El entrenador y su cuerpo técnico abandonan la entidad oscense, a la que dejan con 15 puntos y en la decimoctava plaza, a uno del descenso, que marca con 14 el Granada. 

El Huesca publicó el despido este lunes a través de sus redes sociales, en un escueto comunicado. La entidad aragonesa expuso que "adopta esta decisión con el objetivo de impulsar una reacción en la actual situación deportiva". El Huesca, exequipo del ahora entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, llevaba cuatro jornadas sin vencer, con dos derrotas y el mismo número de empates. Las últimas tablas, ante el Andorra en el Alcoraz (2-2) no impidieron el despido de Guilló. 

Además de él, cinco equipos más en Segunda despidieron a sus técnicos en lo que va de curso: Zaragoza (Gabi Fernández), Castellón (Johan Plat), Cultural Leonesa (Raúl Llona), Sporting de Gijón (Asier Garitano) y Mirandés (Fran Justo). 

Te puede interesar

Dani Fernández, mediapunta del Montañeros, en el partido ante el Atlético Arteixo

Dani Fernández, un llegador que ya da puntos al Montañeros
Santi Mendoza
Josefina Zeballos, en el partido contra el Cortegada

Nadie valoró más que la colegial Josefina Zeballos en el grupo B
Esther Durán
Imagen de una de las tandas finales de bateles

Cabo da Cruz sacó músculo en el cierre de la Semana Abanca
Manuel Seoane
Eddahchouri y Cristian Herrera, durante el partido contra la UD Sámano

El Dépor conocerá este martes a su rival de la segunda ronda copera
Zeltia Regueiro