La suspensión del Ceuta-Almería puede afectar al Dépor

Rubi, durante el partido entre el Almería y el Ceuta LaLiga

El entrenador del Almería, Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’, ha lamentado el fallecimiento de un espectador durante el partido del domingo en Ceuta, que provocó su suspensión al descanso (1-1), pero solicitó que se elabore un protocolo que clarifique qué hacer en estas situaciones y que no se deje la decisión en manos de los clubes implicados. “Primero de todo, transmitir el pésame de toda la familia almeriense hacia la familia ceutí. Es un tema duro, muy complicado”, ha señalado el técnico en declaraciones facilitadas por el club andaluz.

Rubi ha explicado que ambos clubes han alcanzado un principio de acuerdo para reanudar el choque, aunque la fecha definitiva depende del calendario y del visto bueno del Juez Único de Competición. “Pero estamos condicionados a que se pueda reajustar un partido del Deportivo con el Ceuta”, ha relatado Rubi, quien ha añadido que si su equipo juega a una hora tardía les “obliga a hacer dos noches, mientras que a una hora como la de este partido (16.15 horas), con una sola noche, el viaje sería más llevadero”.

Diversos medios barajan el miércoles 26 de noviembre como fecha elegida para reanudar el encuentro, tres días después de la visita del Ceuta a Riazor el domingo 23 a las 14.00 horas. Es lo acordado por ambos clubes, como así se ha reflejado en el acta arbitral.

Con el choque en el campo coruñés fijado para el domingo 23, por motivos de viaje el equipo caballa no llegaría a su ciudad hasta el lunes 24. Por ese motivo accedería a jugar con el Almería el 26 si se adelanta al sábado 22 su partido en Riazor. No obstante, la última decisión la tendrá que tomar el citado Juez Único de Competición.

“No terminamos de comprender que no haya un protocolo exacto, minucioso, para que este tipo de decisiones fuera tomada por una institución, no que la dejara en dos partes, que lógicamente cada una tiene sus propios intereses. Nosotros comprendemos al cien por cien que este partido era muy difícil seguir jugándolo, pero también hay que entender que para el equipo visitante es costoso”, zanjó el técnico del cuadro indálico.