El peor arranque tiene un precedente feliz

El Zaragoza ha igualado el peor inicio de la Segunda División en su formato actual, desde que está formada por 22 equipos y la victoria vale 3 puntos, cuyo punto de partida es la temporada 1997-98. Sin embargo, tiene un precedente al que aferrarse. El conjunto maño suma 6 puntos después de 13 jornadas y se encuentra a 9 puntos del primer equipo que está fuera de la zona de descenso, exactamente igual que la UD Las Palmas en la campaña 2007-08. Los canarios remontaron de tal manera que acabaron alejados de cualquier tipo de peligro, en la octava plaza con 57 puntos.

Si las sensaciones y el fútbol no transmiten optimismo alguno al conjunto maño, la estadística sí lo hace. Hay que remontarse 18 años para que la afición maña encuentre ese hilo de esperanza. La UD Las Palmas llegó a la jornada 13 del curso 2007-08 en la misma situación que el actual Zaragoza. El conjunto canario solamente sumó tres puntos al batir al Nàstic de Tarragona (1-0) en la sexta jornada. Tres empates, ante el Sporting (2-2) en casa, en Cádiz (0-0) y en Tenerife (2-2) eran todo su botín a estas alturas. Por el camino ya se había quedado su técnico inicial, Juan Francisco Rodríguez ‘Juanito’, aquel líbero que dejó su mejor fútbol en el Zaragoza y el Atlético de Madrid, al que el coruñés Luis Suárez convirtió en internacional. El técnico presentó su dimisión tras la derrota en la jornada 10 frente al Granada 74 (0-1). Juan Manuel Rodríguez, técnico del filial, tomó las riendas del primer equipo para llevarlo a una holgada salvación. Después de un mal inicio con el nuevo técnico, el equipo amarillo salió del pozo con 50 puntos en 29 jornadas. Incluso llegó a enlazar una racha de 13 encuentros sin perder, entre las jornadas 29 y 41, con 7 victorias y 6 empates. La UD Las Palmas acabó en la octava plaza con 57 puntos. El sistema de ascensos todavía era de tres directos. No se había instaurado el playoff, pero de haber sido así, el equipo insular se habría quedado a un solo punto de disputar las eliminatorias para subir a Primera, puesto que el sexto clasificado, el Hércules, sumó 58 puntos.

Un tercio de remontadas

En las últimas 28 temporadas, el equipo que ocupaba la última posición después de 13 jornadas acabó evitando el descenso en 10 ocasiones. Es decir, en algo más de un tercio de los casos (35,7%) ser el portador del farolillo rojo a estas alturas del campeonato no supuso acabar descendiendo a la tercera categoría del fútbol nacional. Un porcentaje bastante alto de éxito.

Ya en la primera temporada con 22 equipos en competición y 3 puntos por victoria, el desaparecido Club Deportivo Logroñés evitó caer a Segunda B después de ocupar la última plaza tras la disputa de los primeros 29 puntos. Cuatro campañas más tarde lo repitió el Poli Ejido. El equipo almeriense replicó remontada en el curso 2005-06, dos años antes de la memorable salida del pozo de la UD Las Palmas ya mencionada con anterioridad.

Entre 2012 y 2017, se dio una amplia concentración de remontadas, ya que 4 de los 6 últimos clasificados tras el primer tercio de Liga esquivaron el descenso. Huesca (2011-12), Hércules (2012-13), Albacete (2014-15) y Nàstic (2016-17) fueron los protagonistas. Todos ellos, casualmente, se encontraban en estos momentos a 5 puntos del primer equipo en zona de permanencia.

En las últimas 8 campañas, solo la cuarta parte de los colistas evitaron el desastre a la conclusión de la Liga. El Alcorcón lo hizo en el ejercicio 2020-21. El cuadro alfafero ocupaba la última posición, aunque se situaba muy cerca de los los puestos de salvación, a solamente 3 puntos. En la campaña 2023-24, el Cartagena remontó 7 unidades de desventaja para acabar en una desahogada 14ª posición, con 51 puntos. Curiosamente, ambos ocupaban la última plaza después de 13 jornadas en los cursos posteriores y, en aquella ocasión, sí que acabaron descendiendo a Primera RFEF.

Antecedente del Dépor

El Deportivo es protagonista de uno de los precedentes. Los blanquiazules ocupaban el último puesto de Segunda División después de 13 jornadas en la temporada 2019-20, el curso de la pandemia y del ‘caso Fuenlabrada’. El equipo herculino sumaba 9 puntos y estaba solamente a 4 del Oviedo, que marcaba la salvación.

Pese a una gran segunda vuelta, el Deportivo acabó descendiendo a Segunda B con 51 puntos, los mismos que la Ponferradina. El conjunto berciano salvó la categoría gracias al golaveraje particular, ya que se impuso en El Toralín por 2-0 mientras que en Riazor la victoria correspondió a los coruñeses por 2-1. El gol de Kaxe —que remontaron los de Pablo Trigueros (en propia meta) y Emre Çolak en el tiempo añadido— valió una permanencia.

Más allá de que todavía restan 29 partidos y, por tanto, 87 puntos en juego, el Zaragoza ya sabe que pese a que los precedentes no son halagüeños, uno de ellos le señala el camino. Pese a los negros nubarrones sobre el Ebro, la historia dice que la permanencia todavía es posible.