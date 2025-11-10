Así fueron los partidos de la jornada 13 de LaLiga Hypermotion: todos los resúmenes, en vídeo

Mármol, celebrando uno de los goles de Las Palmas ante el Racing LP

La jornada 13 de Segunda División dejó la derrota del líder como gran noticia. En el duelo en el Gran Canaria entre favoritos al ascenso, Las Palmas fue capaz de remontar el tanto inicial del Racing de Santander y, con uno menos, logró aguantar el resultado. Mientras, el Cádiz y el Valladolid empataron en el duelo que cerraba un domingo marcado por el aplazamiento del Ceuta 1-1 Almería, suspendido al descanso por el fallecimiento de un aficionado. En la zona baja, el Granada ahondó en la crisis del Zaragoza.

Este lunes, el Burgos cierra la decimotercera fecha recibiendo al Castellón (20.30 horas), con la posibilidad de colocarse segundo y arrebatarle al Deportivo la plaza de ascenso directo.

Mirandés-Sporting

El conjunto jabato, con Jesús Galván todavía sin dirigir desde el banquillo, remontó al Sporting, que sufre su primera derrota con Borja Jiménez al mando.

Huesca-Andorra

El Huesca no cortó su mala racha, pero al menos fue capaz de igualar en los últimos minutos un 0-2 en contra del Andorra, que acumula seis jornadas sin vencer.

Eibar-Albacete

El Eibar sigue intratable en casa. El conjunto armero logró sobreponerse a las dos veces que el Albacete se le adelantó y acabó ganando el partido.

Real B-Leganés

Un gol en el tiempo añadido por un penalti 'de VAR' permitió a la Real Sociedad B confirmar su buen momento, amparado en su fortaleza en Anoeta. El Leganés sigue de capa caída.

Málaga-Córdoba

Málaga y Córdoba firmaron un derbi vibrante y con alternativas en los últimos minutos que el conjunto cordobesista fue capaz de igualar en dos ocasiones.

Las Palmas-Racing

Las Palmas confirma su buen momento. El equipo canario fue capaz de remontar el tanto inicial de Villalibre con dos dianas del central Mármol y una de Ale García.

Granada-Zaragoza

En un duelo con tintes cercanos al drama en la zona baja, el Granada fue capaz de sobreponerse al gol en propia de Naasei y sumar una victoria que le da aire y hunde, todavía más, al Zaragoza.

Cádiz-Valladolid

Cádiz y Valladolid empataron 0-0 en un duelo que daba a ambos la posibilidad de meterse de lleno en la zona noble de la categoría.