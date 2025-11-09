El Ceuta-Almería, suspendido por la muerte del exjefe de la Policía Portuaria

Lance del Ceuta-Almería LaLiga Hypermotion

El encuentro entre Ceuta y Almería, correspondiente a la jornada 13 de Segunda División, fue suspendido al descanso tras conocerse el fallecimiento de un espectador en el estadio Alfonso Murube. El suceso ocurrió en el minuto 17, cuando un hombre de 73 años sufrió una parada cardiorrespiratoria en la grada. El partido se detuvo durante varios minutos mientras los servicios médicos de Cruz Roja y 061 intentaban reanimarlo, ante la preocupación de jugadores y aficionados.

Aunque el afectado fue trasladado al hospital entre los aplausos del público, poco después se confirmó la peor noticia. De común acuerdo, los dos clubes y los árbitros decidieron no reanudar el encuentro por respeto a la víctima y a su familia. LaLiga determinará la fecha para completar el partido, que podría reanudarse el 26 de noviembre o el 10 de diciembre.

El aficionado fallecido es Manolo Carreto, antiguo jefe de la Policía Portuaria de Ceuta, recientemente jubilado. Pasó gran parte de su vida profesional al servicio del Puerto, donde fue una figura destacada en la resolución de numerosos incidentes. Su muerte ha causado una profunda consternación tanto en el ámbito portuario como entre la afición caballa, que le ha despedido con emoción en el estadio donde disfrutaba de su equipo.

En el plano deportivo, el duelo había llegado al descanso con empate (1-1) tras una primera parte intensa. El Ceuta se adelantó pronto con un gol del exdeportivista Kuki Zalazar a pase de Matos, mientras que el Almería igualó después del parón por el incidente, gracias a un lanzamiento de falta de Embarba.