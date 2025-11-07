Ziganda: "El Deportivo es un proyecto construido para subir a Primera; tiene que lidiar con esa presión"

Cuco Ziganda, técnico de la Cultural CyD Leonesa

“El Deportivo es un proyecto construido para subir a Primera División. Es un equipo que tiene que lidiar con esa presión”, apuntó el Cuco Ziganda, técnico de la Cultural Leonesa, sobre el Deportivo en la rueda de prensa de este viernes.

El preparador del cuadro leonés subrayó que los blanquiazules “de mediocampo para delante tienen mucha calidad individual. El otro día en Zaragoza dieron ya muestras de recuperar la solvencia defensiva y tienen muchas individualidades para ganarte los partidos incluso aunque no tengan un buen día”.

Sobre la baja de Chacón, dijo: “Sí nos va a cambiar que no esté porque Luis está jugando todos los días y nos da un rol diferente. En la plantilla no tenemos otro jugador con esas características”.

Visita a Riazor tras lograr el primer triunfo del curso en el Reino de León: “Después de la victoria en casa, todo el mundo está más contento, nos hemos quitado un pequeño gran peso de encima y veo a todo el equipo muy enchufado”.

Mejoría del equipo desde que llegó: “Hay que trabajar mucho y confiar mucho en lo que se hace. Los retos se superan con mucho trabajo. mucha determinación y analizando y preparándolo todo. A partir de ahí, es empujar, empujar y empujar. Estamos ahora medianamente bien, pero estamos preparados para todo lo que venga”.

Dudas de Bicho y Tresaco: “Ambos están disponibles, Bicho hizo ayer parte con el grupo y hoy ha completado el entrenamiento normal. Tenemos algunos tocados y esperaremos a mañana”.

Ribeiro tras su golazo: “Está preparado para jugar de inicio, pero no está jugando. También Jordi está en preparado, es que no hay sitio para todos, pero tengo claro que, cuando lo hagan, lo van a hacer bien”.