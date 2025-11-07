Lucas Ribeiro, de mecánico a vivir entre golazo y golazo viral antes de medirse al Dépor

Lucas Ribeiro celebra el gol del triunfo para la Cultural Leonesa ante el Mirandés CYD Leonesa

Lucas Ribeiro llega a Riazor con la etiqueta de futbolista imprevisible, capaz de aparecer en el momento menos esperado para dejar una imagen que da la vuelta al mundo. Hace menos de un año fue su gol al Borussia Dortmund en el Mundial de Clubes el que lo lanzó a la fama, mientras que el pasado fin de semana, otro zurdazo suyo dio a la Cultural Leonesa su primera victoria en casa. Entre esos dos destellos se esconde una historia menos conocida, la de un brasileño que pasó de trabajar en un taller mecánico a marcar goles en tres continentes, que se reinventó en Sudáfrica antes de enfrentarse a un proceso judicial y que ahora busca estabilidad en León.

Nacido en Santa Helena (Maranhao, Brasil), Lucas Ribeiro Costa no parecía destinado al fútbol profesional. A los 18 años trabajaba en un taller y jugaba torneos de barrio sin demasiadas expectativas. Llegó a dejarlo. “Lo que debía ser un sueño se convirtió en algo muy duro. Desistí”, reconoció tiempo después. Hasta que un ojeador del Sampaio Correa se fijó en él y le ofreció una oportunidad. Volvió al fútbol sin dinero y en un entorno complicado: “El lugar y los alrededores donde vivía eran muy peligrosos, había muchos tiroteos”. Pero aprendió a resistir.

Su rendimiento en el campeonato nacional le sirvió para protagonizar su primera experiencia fuera de Brasil, que llegó en Francia, en el filial del Valenciennes. Después en Bélgica, donde pasó por varios equipos modestos. Virton, RWDM Brussels, Charleroi, Mouscron, Waasland-Beveren, SK Beveren… clubes pequeños que forjaron su carácter. Cuatro años de viajes, frío y aprendizaje. “Me cansé de estar lejos de la familia y pedí salir”, resumió. El fútbol europeo lo había formado, pero también agotado.

Entonces apareció una propuesta inesperada: el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica. Dudó, investigó y acabó aceptando. “Vi cómo jugaban, su conexión con Brasil y el entrenador me convenció”, contó. En Pretoria encontró un lugar feliz, cambió de posición —de extremo a falso nueve— y se convirtió en el primer jugador de su país en lograr un hat-trick en la liga sudafricana. Allí también llegó su explosión mediática con un gol al Borussia Dortmund en el Mundial de Clubes que recorrió el planeta. El regate en el centro del campo, la carrera de 50 metros hacia portería y la definición precisa lo convirtieron en protagonista de un momento viral.

Pero el cuento se torció pronto. El Mamelodi bloqueó un traspaso a Catar y el club le denunció por una cantidad millonaria, así que Ribeiro rompió el contrato de forma unilateral, amparado en la ‘sentencia Diarra’ del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que protege a los futbolistas ante cláusulas abusivas. El club lo denunció y el caso sigue en la FIFA, aunque el jugador ha podido competir mientras se resuelve.

En ese paréntesis apareció la Cultural Leonesa. Ribeiro llegó casi sin ritmo y los partidos fueron pasando sin su presencia, pero su nombre volvió a sonar con fuerza tras el 3-2 del pasado fin de semana ante el Mirandés. Minuto 89, control, recorte y zurdazo. Tres puntos y un nuevo vídeo para su colección.

Ribeiro tiene 27 años y trayectoria de veterano, con pasado en cinco países distintos. Ahora, en España, busca estabilidad y convertir en costumbre esos goles virales. En Riazor tratará de ser protagonista de nuevo. Así es Lucas Ribeiro, el futbolista que vive de golazo en golazo, el hombre que pasó de mecánico a delantero.