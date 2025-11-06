Jesús Galván se hace 'un Antonio Hidalgo'

Jesús Galván SFC

Jesús Galván sigue los pasos que Antonio Hidalgo llevó a cabo hace algo más de dos años. El técnico andaluz dejará en las próximas horas oficialmente el Sevilla Atlético para ‘ascender’ en plena temporada a Segunda División, tal y como hiciera el actual preparador del Deportivo en el 2023.

En octubre de aquel año, Hidalgo abandonó el filial hispalense para firmar por el Huesca. El conjunto oscense recurrió al catalán para buscar la reacción del equipo y amarrar la permanencia, algo que finalmente consiguió.

El mismo efecto busca ahora el Club Deportivo Mirandés, que viene de destituir a Fran Justo a principios de semana. No respaldaban los números al técnico gallego, después de que el equipo sume tan solo nueve puntos en doce jornadas, tras caer el pasado sábado por 3-2 frente la Cultural Leonesa del Cuco Ziganda. Curiosamente, el técnico navarro fue el ‘sacrificado’ por el Huesca como paso previo a la llegada de Hidalgo a la entidad altoaragonesa.

Así, Jesús Galván será confirmado como nuevo entrenador del Mirandés, con el que ha llegado a un acuerdo en las últimas horas, tal y como apuntan medios tanto del entorno del club burgalés como sevillista.

Galván fue, precisamente, el reemplazo de Antonio Hidalgo en el Sevilla Atlético, al que logró ascender en esa temporada 2023-24 a Primera Federación y, de este modo, culminar el trabajo que había iniciado el actual entrenador deportivista.

El pasado curso, Jesús Galván logró colocar al filial hispalense en una meritoria octava posición en el Grupo 2 de Primera Federación. Peor le estaban yendo las cosas esta temporada, pues el conjunto sevillano es antepenúltimo. Suma diez puntos en diez jornadas, los mismos que el Atlético Sanluqueño y el Real Murcia y tan solo tres más que su rival, el Betis Deportivo.

Búsqueda infructuosa

De esta manera, el Mirandés culminará su largo proceso de búsqueda del sustituto de Fran Justo. En la entidad jabata gustaba mucho el perfil de Yago Iglesias, actual técnico del Lugo y al que ya tanteó en verano. También se habían relacionado al puesto vacante los nombres del coruñés Rubén de la Barrera y Juan Carlos Garrido, que declinaron la propuesta rojilla, tal y como apunta el Diario AS.

Javi Rozada, Jon Pérez ‘Bolo’ y David Gallego fueron otros de los técnicos que sonaron como futuribles para el bloque jabato, que finalmente incorporará al actual preparador del Sevilla Atlético.

Abre la jornada este viernes

La tardanza con respecto al anuncio oficial de la contratación de Galván hace indicar que en el encuentro que el equipo disputa este viernes en Mendizorroza ante el Sporting (20.30 horas) será Antxón Muneta el que se siente en el banquillo local para dirigir al cuadro castellano y leonés. Muneta formó parte como jugador del Mirandés de Carlos Pouso que llegó a disputar una semifinal de Copa del Rey.

Tras su retirada, en el año 2021, en el 2023 firmó por el Club Deportivo Mirandés, donde desempeña la función de analista. El vizcaíno ha dirigido todas las sesiones del equipo jabato esta semana, que buscará ganar hoy nueve jornadas después.