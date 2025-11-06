Chacón, cedido por el Dépor a la Cultural, elegido por la AFE como mejor jugador de Primera RFEF en la 2024-25

Luis Chacón, durante un partido de Segunda División CyD Leonesa

Luis Chacón, futbolista del Deportivo cedido a la Cultural Leonesa por segunda temporada consecutiva, ha sido designado por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) como el mejor jugador del Grupo 1 de la Primera RFEF de la temporada 2024-25.

El atacante nacido en Pontedeume lideró el ascenso del conjunto leonés a Segunda División. Firmó en verano de 2024 con el Deportivo, pero tras completar la pretemporada con la escuadra blanquiazul y disputar un minuto con el equipo coruñés en la primera jornada del campeonato 2024-25 de la categoría de plata, se marchó cedido a la Cultu. Raúl Llona, técnico del bloque leonés la pasada campaña y durante las seis primeras jornadas del presente curso, alineó a Chacón en 35 partidos de la liga regular de la Primera RFEF, 33 como titular, así como en los dos duelos con el Ceuta en la Final de Campeones de la Primera RFEF. El mediapunta cedido por el Dépor firmó doce goles durante la liga regular, cifra que le convirtió en el segundo máximo realizador del equipo, solo superado por Manu Justo, autor de trece dianas, y una diana en la Final de Campeones. Además, repartió cinco asistencias.

Sus números le han llevado a ser nombrado el mejor del Grupo 1 de la pasada campaña en los Premios AFE. En el Grupo 2, el futbolista designado ha sido Gonzalo García, que marcó 25 goles y dio cuatro asistencias en los 36 partidos que disputó con el Real Madrid Castilla.

Chacón recibirá el galardón el próximo lunes 10 de noviembre, a partir de las 18.00 horas, en la cuarta edición de la Gala de Premios AFE que tendrá lugar en la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid. Un evento en el que también será reconocido Yeremay, quien ha sido nombrado mejor futbolista de Segunda División de la campaña 2024-25.

Tras su excelente campaña en la categoría de bronce, el mediapunta realizó la pretemporada el pasado verano con el Deportivo, pero, de nuevo, no entraba en los planes del cuerpo técnico e hizo las maletas por segunda campaña consecutiva. Otra vez rumbo a León, pero para jugar en Segunda División. El eumés ha sido titular tanto en los seis partidos que dirigió Raúl Llona, como en la media docena de encuentros con el Cuco Ziganda en el banquillo. Es el máximo artillero de la Cultu, junto con Manu Justo, con tres dianas y ha repartido dos pases de gol, pero no podrá jugar el sábado en Riazor, debido a que su cesión desde el Deportivo incluye la cláusula del miedo que le impide medirse al equipo coruñés.