Thiago Ojeda incide en el factor anímico antes de medirse al Dépor

ThiagoOjeda, en sala de prensa CULTURAL LEONESA

Thiago Ojeda, centrocampista de la Cultural Leonesa, hizo hincapié en rueda de prensa en el peso que su equipo ha conseguido sacarse de encima después de haber doblegado el pasado fin de semana al Mirandés (3-2) en el estadio Reino de León.

En su opinión, la escuadra dirigida por José Ángel Ziganda se desquitó de una serie de resultados irregulares como anfitrión. "Nos estaba costando, pero lo merecíamos, necesitábamos ganar en casa porque ya lo merecimos ante rivales como el Ceuta o el Albacete", dijo.

El pivote cedido por el Villarreal apunta también que la Cultural Leonesa estaba siendo protagonista "tanto de local como de visitante", si bien es cierto que a domicilio su formación ha exhibido "una mayor precisión en las áreas", un factor que no se estaba produciendo en el estadio Reino de León hasta la fecha, aunque aseveró que estaban "cómodos en todos los partidos".

Preguntado acerca de la importancia de haber salido de los puestos de descenso, con catorce puntos en su casillero, el futbolista no duda que esta circunstancia favorece que la Cultu pueda actuar el próximo fin de semana en Riazor con una mayor dosis de tranquilidad, si bien esta no debe confundirse con relajación.

"Estoy contento con nuestra situación en la tabla porque nos da aire y tranquilidad, creo que es la senda que debemos seguir para cumplir con nuestros objetivos; debemos prestar mucha atención también al balón parado porque es clave tener concentración en este tipo de acciones". Ojeda es consciente de que su equipo arrastrará una baja muy importante el próximo sábado en A Coruña, y es que Luis Chacón —cedido por el cuadro herculino— no podrá actuar debido a la cláusula del miedo.

“Es un jugador diferencial en ataque pero creo que es una oportunidad para otros compañeros que seguro que están preparados para hacerlo bien”, agregó. Aunque no quiso personalizar en ningún miembro de la plantilla herculina.

Piropea al Dépor

Ojeda sí ensalzó la capacidad ofensiva de su próximo adversario en la Liga. “Sabemos que son jugadores muy desequilibrantes y dinámicos de mitad del campo hacia adelante. Nosotros vamos a seguir igual, trabajando como siempre”, incidió.

El futbolista asume su capacidad para aportar más de lo que está haciendo hasta el momento en ataque, habida cuenta de que aún no ha inaugurado su casillero goleador personal. “Tengo que reconocer que nunca tuve tanta relación con el gol, quizá ahora me tendría que exigir más presencia en el área y estoy trabajando en eso”, finalizó.