La Cultu ya nota el efecto ‘Cuco’ Ziganda

Julián Marín y Jorge Pérez acompañan a José Ángel Ziganda en su aventura actual CULTURAL LEONESA

El pasado 23 de septiembre la Cultural Leonesa presentaba en sociedad a su segundo y nuevo entrenador en la presente campaña, José Ángel ‘Cuco’ Ziganda.

Una leyenda de clubes como Osasuna o Athletic Club que selló 143 tantos en su dilatada andadura profesional en las décadas de los 80 y 90 que ahora prosigue con su carrera en los banquillos después de haber pasado por el timón de Osasuna, Athletic, Oviedo o Huesca. “Hay que sacar el máximo de todos los jugadores y aprender a gestionarlos y hay que convencerles de que son profesionales, estoy encantado con la plantilla”, destacaba en su puesta de largo como técnico en el antepalco del estadio Reino de León, en donde también solicitó garra y personalidad al grupo humano que actualmente dirige. “Me considero muy trabajador, me gusta trabajar y apretar. Si hay ganas tenemos que seguir entrenando y si no hay ganas, también”, ponía de manifiesto, haciendo gala de uno de sus axiomas futbolísticos fundamentales.

Desde que se hizo al mando de las riendas de una escuadra colista, que solo había sumado cuatro puntos de 18 posibles bajo la tutela de Raúl Llona, un recién ascendido como la Cultural Leonesa ha ido madurando hasta convertirse en un adversario más que peligroso que el pasado fin de semana doblegaba al Mirandés por 3-2.

En efecto, las estadísticas casi nunca engañan y en esta ocasión dejan entrever que la Cultu ha ganado en solidez para embolsarse un total de 10 puntos sobre 18 posibles. El debut del ‘Cuco’ no pudo haber sido más exigente, nada más y nada menos que en un derbi castellano frente al Valladolid —el pasado curso en Primera— y en el estadio José Zorrilla como escenario.

El entrenador culturalista no se asustaba en las horas previas al envite, al tiempo que destacaba que le parecía la oportunidad perfecta para comenzar a sellar la ansiada reacción.

Sin complejos en feudo pucelano, los leoneses no tardaron en adelantarse en el marcador gracias a un tempranero tanto de Collado en el minuto 6 que el equipo sería capaz de sostener hasta el sorprendente 0-1 final.

Tres puntos que revitalizaban a una formación muy poco acostumbrada a sumar de tres en tres y que sentía la necesidad imperiosa de hacerse fuerte como anfitrión en el Reino de León, donde esta temporada todavía no había sido capaz de llevarse el gato al agua hasta el pasado fin de semana.

Después de firmar tablas en casa contra el Albacete (0-0) y de caer por la mínima en El Arcángel ante el Córdoba (1-0), los de Ziganda hacían saltar las alarmas en el Ibercaja Estadio al infligir una auténtica goleada de escándalo al Zaragoza (0-5) en la jornada 10, en un choque que los aragoneses finalizaron con nueve jugadores por las expulsiones de Sebastián y de Akouokou.

En la undécima tirada del torneo de la regularidad los futbolistas del Reino de León fueron doblegados como locales por el modesto Ceuta (0-1), con una diana que valió su peso en oro desde los once metros a cargo de un exdeportivista como Rubén Díez.