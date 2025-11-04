El Granada está que trina... por un beso de Iván Alejo

Captura de pantalla del beso de Alejo a Hormigo DAZN

En contadas ocasiones puede verse sobre un terreno de juego un gesto de ternura hacia un adversario.

Esta vez un beso como el plantado por Iván Alejo —futbolista del Valladolid— a Diego Hormigo —del Granada— ha traído cola después de la reacción violenta del jugador nazarí, que fue expulsado el pasado lunes en el encuentro entre ambas formaciones en Zorrilla, que finalizó con remontada local 2-1.

En los minutos finales de la contienda, un veterano como Alejo —que no recibió amonestación alguna— estampó un ósculo sobre la cabeza del defensa del Granada, que repelió la provocación con un golpe en el cuello que le costó la expulsión en una acción que podría acarrear hasta dos encuentros de sanción.

“En el minuto 90+7 el jugador Hormigo Iturralde, Diego, fue expulsado por el siguiente motivo. Por golpear en el brazo del cuello de un rival con uso de una fuerza excesiva no estando el balón a distancia de ser jugado”, reflejaba en el acta el colegiado murciano Alejandro Ojaos Valera.

Cabe recordar que en el reglamento, sobre este tipo de situaciones, conductas u ofensas verbales ofensivas, insultantes o humillantes, figura que se deben sancionar con amonestación según el artículo 12 de las Reglas de Juego de la FIFA.

Aunque ni el propio entrenador nazarí José Rojo ‘Pacheta’ ni los futbolistas visitantes quisieron pronunciarse sobre el citado lance, los seguidores del Granada cargaron sobre Iván Alejo en sus comentarios en redes sociales, dejando constancia de que la fea acción pasó desapercibida por los encargados de administrar justicia —VAR incluido—.

El respetable granadino solicita también una sanción para el lateral derecho vallisoletano, que tras las duchas explicaba lo sucedido en los micrófonos de El Larguero.

El fútbol, para listos

“El fútbol es para listos, no para tontos, ya veníamos un poco picados de una jugada anterior, sabía que él estaba al límite, que en cualquier momento iba a saltar”, reconocía el ex del Cádiz, que ha detallado el lance de la polémica.

“Le he dado un beso y él me ha soltado la mano. Creo que el fútbol es para listos, no para tontos. Hay que saber aprovechar todo y yo he sido más listo, es una expulsión clara, el partido se ha acabado ahí y no tengo más que decir”, zanjó.

Precisamente Iván Alejo en su anterior aparición liguera frente al Deportivo en Riazor protagonizó varios roces con jugadores locales, a los que intentó sacar de quicio. Incluso en el penalti que supuso el 1-1 final trató de inquietar a Yeremay en el mismo punto de penalti.