La Cultural gana a Ribeiro, pero pierde a Chacón para el duelo con el Dépor

Un recién llegado al fútbol español que se presentará en Riazor tras decidir su primer partido y un líder que no podrá saltar al césped del estadio coruñés por contrato. Es la realidad de la Cultural Leonesa, que el próximo sábado se enfrentará al Deportivo (18.30 horas) en tierras herculinas.

El técnico del conjunto leonés, José Ángel ‘Cuco’ Ziganda, pierde a uno de sus futbolistas más resolutivos para el duelo con la escuadra blanquiazul, Luis Chacón. El mediapunta de Pontedeume, cedido a la Cultu por la entidad deportivista por segunda temporada consecutiva, no podrá disputar el partido del sábado ni el de la segunda vuelta frente al conjunto herculino, debido a la cláusula del miedo. El Deportivo incluyó en su contrato una cláusula de penalización económica en el caso de que quiera enfrentarse al cuadro coruñés. Sin embargo, justo cuando el preparador vasco no podrá echar mano de uno de sus astros, otro ha entrado en escena, Lucas Ribeiro, fichado a mediados de septiembre y que el pasado sábado confirmó su condición de jugador llamado a marcar las diferencias con el golazo que certificó el triunfo sobre el Mirandés (3-2).

Ídolo local

Chacón apenas lleva una campaña y dos meses en León, pero se ha erigido como uno de los líderes del equipo por méritos propios. De hecho, con sus 16 dianas ocupa el puesto número 39 en la tabla de goleadores históricos de la Cultural en las 54 participaciones del equipo leonés en las tres principales categorías del fútbol nacional.

El eumés hizo las maletas rumbo al Reino de León por primera vez el 30 de agosto de 2024. El mediapunta completó la pretemporada con el Deportivo y llegó a disputar la primera jornada de la Liga 2024-25 con el conjunto coruñés, aunque entró al campo en el minuto 89 de la derrota en Huesca (2-1). Aquel partido tuvo lugar el 23 de agosto. Una semana después, selló su cesión a la Cultural, que militaba en la Primera RFEF, y allí acabó de explotar, tras su excelente rendimiento en el Arenteiro un curso antes, también en la categoría de bronce.

Fue un jugador clave en el engranaje de Raúl Llona. El técnico riojano le alineó en 35 partidos de la liga regular, fue titular en 33 ocasiones y marcó una docena de goles, lo que le convirtió en el segundo máximo artillero del equipo, solo superado por Manu Justo, autor de trece dianas. Con el ascenso a Segunda División ya en la mano, Chacón anotó su decimotercer tanto en la vuelta de la Final de Campeones de la Primera RFEF, frente al Ceuta. Además, repartió cinco asistencias.

Tras el éxito en León, retornó a A Coruña el pasado verano. De nuevo completó la pretemporada con el Dépor, sin embargo, le tocó salir cedido otra vez, pese a la sorpresa de los aficionados blanquiazules. Chacón vive su segunda cesión en la Cultural, sin opción de que el cuadro coruñés pueda repescarle a mitad de temporada, como sí pudo hacer el pasado curso con Diego Gómez en el Arenteiro.

El mediapunta asume el liderato también esta temporada. Ha sido titular en todos los partidos de Liga, tanto en los seis primeros, que dirigió Raúl Llona, como en los seis últimos, con Ziganda. Es el máximo realizador, junto a Manu Justo, con tres dianas, y ha repartido dos asistencias. Un jugador clave que el sábado no estará en Riazor.

Refuerzo

Quien sí está a disposición de Ziganda para el enfrentamiento con el Deportivo es el brasileño Lucas Ribeiro. Además, pletórico de confianza después de su primera exhibición en la competición española.

El brasileño, que cumplió 27 años el pasado 9 de octubre, fue una de las sensaciones del pasado Mundial de Clubes al marcar un golazo frente al Borussia Dortmund que fue elegido por los aficionados como el mejor del torneo.

El extremo, que en aquel momento competía en el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, arrancó desde su campo, rompió a los defensas alemanes por velocidad y batió al portero Gregor Kobel.

El 12 de septiembre firmó con la Cultural, tras rescindir unilateralmente su contrato con su anterior club, acogiéndose a la sentencia Lass Diarra del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sentó un precedente en materia de libertad de circulación de futbolistas frente a restricciones contractuales.

Su tardía incorporación restrasó su estreno. De hecho, no jugó con Raúl Llona, pero Ziganda le dio quince minutos en su segundo partido como entrenador de la Cultu, en Albacete (0-0), en la octava jornada.

A partir de ese momento, el extremo ha participado en los tramos finales de todos los partidos de Liga y fue titular en el triunfo frente al Tropezón (1-3) en la Copa del Rey.

El pasado sábado, entró al campo en el minuto 81 del duelo con el Mirandés en el Reino de León, cuando el marcador reflejaba un 2-2. En el 89, en la frontal del área, recibió un centro de Calero desde la banda derecha, acomodó la pelota a su pierna izquierda, rompió la cintura de Barea y superó al portero con una rosca ajustada al poste. Un golazo que certificó el 3-2 para su equipo. Fue su único disparo. Además, acertó en los cinco pases que dio, superó con éxito el único regate que intentó y recuperó tres balones. Llega enchufado para el duelo en Riazor.