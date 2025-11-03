Antxon Muneta coge el timón del Mirandés de manera provisional

Antxon Muneta (c) y el exdeportivista Carlos Fernández (d), durante la sesión de este lunes CD Mirandés

Antxon Muneta, analista del Mirandés, ha asumido el mando de la plantilla jabata de forma provisional, mientras el club cierra la contratación del nuevo entrenador, después del despido de Fran Justo el pasado domingo.

La 'Hypertensiones' se cobra otra víctima en los banquillos: el Mirandés prescinde de Fran Justo Más información

Muneta, nacido en Bilbao hace 39 años, desarrolló casi toda su trayectoria como futbolista en Segunda B. Jugaba como centrocampista y se estrenó en la categoría de bronce con el Portugalete en la temporada 2005-06. Posteriormente, se mantuvo en el tercer escalón con el Barakaldo, Osasuna B y Mirandés. Con el conjunto de Miranda de Ebro ascendió a Segunda División, competición en la que disputó 34 partidos y marcó tres goles en la campaña 2012-13 y 18 encuentros al curso siguiente.

Tras su paso por Anduva, se mantuvo en Segunda B, primero con el Reus y más tarde como futbolista de la UD Logroñés, entre 2015 y 2018. Después de tres temporadas y media en la escuadra riojana, cerró su carrera como futbolista en Tercera División. Jugó en el Mérida AD durante el curso 2018-19 y colgó las botas a la campaña siguiente, en la Gimnástica de Torrelavega, tras completar una trayectoria profesional con cerca de 400 partidos y más de una treintena de goles.

Desde 2003, forma parte del organigrama del Mirandés, donde ejerce de analista de partidos. Este lunes dirigió el primer entrenamiento de la escuadra de Miranda de Ebro para preparar el próximo compromiso, el viernes frente al Sporting de Gijón (20.30 horas), después de que el club tomara la decisión de destituir al anterior cuerpo técnico, liderado por Fran Justo.

El ourensano se convirtió en el quinto entrenador despedido en Segunda División durante la temporada 2025-26. Johan Plat fue el primero, en el Castellón, en la quinta jornada. Le siguió Raúl Llona, en la Cultural Leonesa, tras el sexto encuentro. Dos jornadas después, el Sporting destituyó a Asier Garitano, mientras que el Zaragoza echó a Gabi Fernández tras el noveno duelo. Emilio Larraz, técnico del filial aragonés, tomó las riendas del primer equipo para la décima jornada, pero tras la dura derrota frente a la Cultural Leonesa (0-5), la entidad maña bajó a Larraz al segundo equipo de nuevo y contrató a Rubén Sellés, que ha dirigido las dos últimas citas.

El Mirandés vive una temporada 2025-26 muy difícil, solo unos meses después de acariciar el ascenso a Primera División. De la mano del técnico italiano Alessio Lisci, los Jabatos finalizaron la pasada campaña cuartos en la liga regular, eliminaron al Racing de Santander en las semifinales del playoff y cayeron con el Oviedo en la final.

Lisci se marchó este verano a Osasuna y el Mirandés contrató a Fran Justo, que no ha tenido demasiada fortuna. El equipo es penúltimo con nueve puntos.

Alternativas

El coruñés Rubén de la Barrera fue uno de los técnicos con los que negoció el club de Miranda de Ebro, pero ayer rechazó la oferta, según informan en medios burgaleses.

Tampoco accedió Juan Carlos Garrido, pero suenan otros nombres como Javi Rozada y Jon Pérez ‘Bolo’.