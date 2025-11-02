Uno por uno del rival | Un Zaragoza entre la cantera, los 'nombres' y la indefinición

El once del Zaragoza en El Molinón Real Zaragoza

El Real Zaragoza vive en la indefinición. El conjunto maño volvió a realizar el pasado verano una profunda reestructuración, cristalizada en doce incorporaciones. El objetivo no era otro que evitar pasar los agobios del curso anterior, en el que no se salvó del descenso a Primera Federación hasta la penúltima jornada, cuando recibió a un Deportivo ya 'desconectado' en el último partido de la historia de La Romareda 'vieja'.

La dirección, encabezada por Txema Indias, reforzó su apuesta por la cantera, que conforma parte importante de una larga plantilla. Y le añadió la llegada de nombres contrastados en la categoría, pero que no han terminado de rendir.

Pese a ello, el equipo maño tiene déficits sobre todo en su parcela defensiva. Y la llegada tardía de las incorporaciones no ayudó a que Gabi dotase de identidad a un equipo que acumula varias jornadas siendo colista y que busca una reacción con Rubén Sellés. Esto es lo que el técnico valenciano tiene a su disposición:

Adrián Rodríguez. 24 años. El portero hispano-argentino llegó este verano al Zaragoza tras pasar por las canteras de Mallorca y Real Madrid y terminar su formación en el Alavés, que le ha cedido y con el que el pasado curso llegó a debutar en Primera. Cancerbero de envergadura, ha venido alternando titularidades con Andrada.

Esteban Andrada. 34 años. Llegaba para ser referencia, pero no se ha consolidado. Perdió la titularidad de la que venía disfrutando en el primer partido de liga de Rubén Sellés, aunque viene de jugar la Copa. Cedido por Monterrey, del que defendió su portería en el reciente Mundial de Clubes. Internacional argentino de la mano de Scaloni, su última citación fue justo antes del Mundial que la Albiceleste ganó en Catar.

Juan Sebastián. 23 años. Uno de los múltiples jugadores salidos de la cantera que componen la actual primera plantilla blanquilla. El lateral derecho se ganó el sitio después de su fructuosa cesión el pasado curso en el Alcorcón de Primera Federación. No jugó en Gijón por sanción, pero sí 45 minutos en Copa en los que le dio tiempo a marcar.

Martín Aguirregabiria. 29 años. Llegó a escasos minutos del cierre del mercado y sin hacer pretemporada. Inédito con Gabi, debutó en el 0-5 que le endosó la Cultural al Zaragoza y fue titular en Gijón. Fue campeón de Europa sub-21 en 2019 y tras unos buenos años en el Alavés, ha bajado su rendimiento. Con proyección ofensiva, viene de un mal curso en Cartagena.

Pablo Insua. 32 años. Comenzó la temporada en el Granada. De hecho, llegó a jugar ante el Dépor en la primera jornada. No contaba para Pacheta y acabó rescindiendo y encontrando acomodo en Zaragoza. No ha recuperado el nivel que le hizo brillar en Gijón, pero ante las dificultades en defensa, el canterano blanquiazul es un fijo desde su llegada.

Aleksandar Radovanovic. 31 años. Dejó dudas en Almería, pero venía siendo indiscutible en la zaga. Una lesión en el aductor le hace ser baja.

Sebastian Kosa. 22 años. No ha jugado un solo minuto en liga y no sobresalió en Copa. Internacional sub-21 con Eslovaquia. Poderoso en los duelos, sobre todo por alto. Quizá no sea titular.

Ale Gomes. 17 años. Internacional sub-18 por España, debutó en Copa del Rey entre semana y apunta a mantenerse en el eje de la zaga. Quienes le conocen destacan sus excepcionales cualidades físicas. Apunta a proyecto importante teniendo en cuenta que todavía es juvenil de segundo año.

Tachi. 28 años. Puede jugar tanto de central como de mediocentro defensivo, rol que ocupó en el debut de Sellés en El Molinón. Se lesionó en el sóleo y tampoco jugará.

Carlos Pomares. 32 años. Sin sitio en Primera con el Oviedo, llegó al Zaragoza como un lateral de carácter ofensivo y buen golpeo. Prácticamente indiscutible en la banda izquierda por delante de Tasende.

Dani Tasende. 25 años. Un edema óseo le impidió tener continuidad en el tramo inicial de la temporada y una lesión de tobillo le aparta del partido. No está teniendo suerte el coruñés.

Francho Serrano. 24 años. El capitán maño recuerda a Villares. Hombre de club, honesto y centrocampista llegador, ha jugado de todo. Contra el Sporting actuó en el doble pivote con cierta libertad para soltarse en ataque. Imprescindible.

Toni Moya. 27 años. Canterano del Atlético de Madrid. No se consolidó en Primera con el Alavés y cumple su tercera temporada en el Zaragoza, en el que no ha terminado de hacerse indiscutible. Mediocentro organizador, podría entrar en el once si Sellés apuesta por un plan que pretenda más el balón.

Yussif Saidu. 20 años. Es duda por un problema en el tobillo, pero si no se le complica la lesión apunta a titular. Maliense de nacimiento, el Zaragoza lo captó de una de las academias más prestigiosas de Ghana. El club acaba de adquirir en propiedad a esta perla que destaca por su capacidad para abarcar campo tanto en situaciones de presión como en conducción.

Paul Akoukou. 27 años. Con una trayectoria irregular en el Betis, tampoco triunfó luego en el Olympique Lyonnais. Dio un paso atrás este verano fichando por el Zaragoza. Cumple sanción por la roja que vio tras dar un golpe al monitor del VAR en el encuentro contra la Cultu.

Raúl Guti. 28 años. Canterano del club, ha vivido un constante viaje de ida y vuelta entre Zaragoza y Elche. Ya definitivamente asentado en la capital maña de nuevo, no ha venido rindiendo como se esperaba de un centrocampista que actúa en la mediapunta para optimizar su capacidad para pisar el área. Pese a ello, Sellés le dio el puesto por detrás del punta en Gijón.

Marcos Cuenca. 22 años. Otro producto de la cantera zaragocista. Extremo puro que juega, principalmente, a pie natural. Desequilibra por sus buenos pasos en los primeros metros. Tras estar casi inédito al inicio, ha venido adquiriendo protagonismo últimamente.

Pau Sans. 20 años. Formado en la base, cumple su cuarta temporada con minutos en el primer equipo, esta ya con ficha ‘A’. Extremo que puede jugar en ambos perfiles y dotado para atacar el espacio, ha desarrollado un papel de revulsivo este curso.

Paulino de la Fuente. 28 años. Era uno de los grandes fichajes del verano en el Zaragoza, pero sus problemas de isquiotibial le han impedido tener continuidad. Llegado del Oviedo, es un extremo con capacidad para asociarse y gran golpeo con la izquierda. Suele jugar a pie cambiado.

Sebas Moyano. 28 años. Explotó en el Lugo y destacó en su primer curso en el Real Oviedo. La pasada campaña perdió trascendencia y por eso no logró hacer pie en Primera. Un extremo más encarador que Paulino y totalmente opuesto: es diestro y juega en la izquierda. Arrancó como suplente para Sellés.

Valery Fernández. 25 años. Llegó a ser protagonista en el Girona, pero fue perdiendo peso y tampoco encontró continuidad en el Mallorca. El Zaragoza invirtió en verano en este extremo diestro, con habilidad para jugar entre líneas y, sobre todo, atacar el espacio. Ha tenido algún problema físico y muy poca incidencia. Fue titular en la izquierda en El Molinón.

Samed Bazdar. 21 años. El delantero internacional con Bosnia tiene envergadura, pero destaca por más por su capacidad de asociación que por su remate. Por eso puede jugar como segundo punta. Tiene potencial, pero entre su irregularidad y las convocatorias internacionales no ha tenido continuidad. Destacó entre semana en la Copa.

Mario Soberón. 28 años. Marcó al Deportivo con la SD Logroñés en Primera Federación justo antes de explotar en el Eldense y asentarse en Segunda. Destacó en su primera temporada en el Zaragoza con diez goles, casi todos marcados en las primeras jornadas. Le faltó continuidad por las lesiones y es un delantero de rachas, pero con olfato de gol y capacidad para descolgarse del puesto de ‘9’ y jugar entre líneas. Ese fue su rol en El Molinón.

Dani Gómez. 27 años. Es el máximo goleador del Zaragoza con dos dianas. Fue suplente en El Molinón. Buen definidor y futbolista hábil en el desmarque. Formado en el Real Madrid, ha pasado por Tenerife, Levante, Espanyol o Valencia. Internacional sub-21, se ha quedado en menos de lo que prometía en La Fábrica.