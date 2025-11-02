Rubén Sellés, el técnico nómada que busca cartel en su casa ante el Dépor

Rubén Sellés en su primer entrenamiento con el Zaragoza Real Zaragoza

Media docena de países en su currículum. Un amplio bagaje con éxitos que sustentan la exigua preparación. El conocimiento y las competencias para desarrollarlo. La vida de nómada ha permitido a Rubén Sellés (Valencia, 1983) acumular una vida laboral tan extenso como productiva.

Sin embargo, en ocasiones, el bagaje lejos de casa vale para muy poco. Precisamente por eso, fue Rubén Sellés el que se ofreció al Zaragoza para buscar ‘lo imposible’. Porque vale más conseguir un milagro en tu hogar que acumular pequeños hitos lejos de él.

Es titánica la tarea que tiene por delante Sellés. Pero no se puede decir que al valenciano no le vayan los retos.

Desde muy pronto, supo que su amor por el fútbol no se iba a desarrollar a través de los pies, sino de la cabeza. Hacia el sector técnico enfocó entonces su formación: a los 25 era licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Valencia, había aprendido en Barcelona de preparación física con el ‘maestro’ Paco Seirul-lo y disponía de la licencia UEFA PRO. En varias de esas titulaciones compartió aula con Carlos Corberán, actual técnico del Valencia.

Sin embargo, mientras Corberán arrancó su carrera profesional en la base del Villarreal, Sellés debió emigrar. Su primera oportunidad le llegó en 2008, como preparador físico del Aris Salónica griego.

Un año después, regresó a España para entrenar también en la cantera del Villarreal. Fue un paso efímero, pues tras unos meses le llegó la oportunidad de estrenarse como segundo entrenador en la élite. Para ello debía aceptar la propuesta del FC Shinnik Yaroslav ruso.

Así lo hizo, aunque su experiencia no fue gratificante. Después de problemas de impagos, regresó a Salónica, donde ejerció como segundo en la temporada 2011-12.

Luego llegó su experiencia en el Neftchi Baku. A Azerbaiyán retornó en 2015 como asistente principal en el Qarabag, en la que fue una de sus etapas más duraderas en un club. Unos meses antes, se había instalado en Noruega para ser analista de datos del Strømsgodset Toppfotball.

Ya en 2018, la misma persona que lo había fichado para el Strømsgodset se lo llevó a Dinamarca. Con él como segundo, el Aarhus ganó la Superliga danesa en el 2020.

Valencia efímera

Tras el éxito, César Sánchez lo reclutó para la Academia del Valencia, aunque tan solo unos meses después cogió un billete de vuelta a Dinamarca para asistir en Copenhague.

En tierras danesas llamó la atención de Ralph Hasenhüttl, que lo fichó para su experiencia en Southampton. Sellés llegaba a la Premier League, tierra prometida. E iba a disfrutar de verdad de ella.

Hasenhüttl fue despedido y tras un partido como interino y la llegada de un Nathan Jones que tampoco aguantó en el cargo, le llegó la oportunidad definitiva.

El cese de Jones le permitió dirigir por primera vez en Premier. ¿Su escenario? Stamford Bridge. La función de aquel 18 de febrero del 2023 acabó con un sorprendente triunfo ante el Chelsea que le valió continuar en el cargo.

Sellés no logró salvar la categoría, pero su buen trabajo le avaló para continuar su carrera como entrenador principal en Inglaterra. Salvó a un Reading en descomposición del descenso a cuarta categoría y el Hull City pagó por él en diciembre de 2024. Con los ‘Tigers’ también logró una permanencia en segunda.

No le valió para quedarse, pero el Sheffield United apostó por él este último verano. La experiencia duró apenas cinco partidos, los que tardó el Sheffield en despedirle después de un mal inicio. En paro desde septiembre, el nómada busca ahora ser profeta en su tierra. Experiencia en causas perdidas no le falta.