La 'Hypertensiones' se cobra otra víctima en los banquillos: el Mirandés prescinde de Fran Justo

LaLiga 'Hypertenesiones' se ha cobrado este domingo una nueva víctima en los banquillos. El Mirandés no ha querido dejar siquiera terminar el fin de semana para anunciar que destituye a Fran Justo, técnico que el pasado verano tomara el relevo de Lisci en el banquillo de Anduva.

Después de su gran campaña pasada, en la que rozó el ascenso a Primera, el equipo rojillo está teniendo muchas dificultades en este inicio de curso. La revolución de cada verano en la plantilla no está dando sus frutos de momento y ahora mismo el Mirandés está en puestos de descenso con únicamente dos victorias hasta la fecha.

La Cultural Leonesa anuncia al 'Cuco' Ziganda como nuevo entrenador tras el cese de Raúl Llona Más información

El club ha decidido prescindir del preparador gallego después de la última derrota ante lo que se espera sea un rival directo por la permanencia, la Cultural de Luis Chacón. El conjunto leonés fue capaz de imponerse por 2-3 gracias a un tanto de Ribeiro en los minutos finales del encuentro.

Quinto cese en Segunda

Noviembre no ha hecho más que comenzar, pero ya va camino de cumplir la media de dos ceses al mes en Segunda División. Fran Justo es el quinto técnico que pierde su trabajo en lo que va de temporada... y desde luego es muy probable que no sea el último antes incluso de que termine el año.

Inauguró la lista en septiembre Johan Plat, del Castellón, que fue relevado por Pablo Hernández. En septiembre también hubo cambio en la Cultural, con la llegada de Cuco Ziganda por Raúl Llona. Ya en octubre en Gijón pasaron página con Asier Garitano para llamar a Borja Jiménez y, el más reciente, fue un cambio con 'escala'. El Zaragoza despidió a Gabi y le dio el banquillo de forma interina a Emilio Larraz, que regresó al filial maño tras un estreno catastrófico dejando su lugar a Rubén Sellés, preparador que esta noche debuta como local frente al Deportivo.