Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

La 'Hypertensiones' se cobra otra víctima en los banquillos: el Mirandés prescinde de Fran Justo

El club de Anduva ha anunciado este domingo la destitución del técnico gallego, que había llegado al banquillo rojillo en verano

Jorge Lema
Jorge Lema
02/11/2025 13:20

LaLiga 'Hypertenesiones' se ha cobrado este domingo una nueva víctima en los banquillos. El Mirandés no ha querido dejar siquiera terminar el fin de semana para anunciar que destituye a Fran Justo, técnico que el pasado verano tomara el relevo de Lisci en el banquillo de Anduva.

Después de su gran campaña pasada, en la que rozó el ascenso a Primera, el equipo rojillo está teniendo muchas dificultades en este inicio de curso. La revolución de cada verano en la plantilla no está dando sus frutos de momento y ahora mismo el Mirandés está en puestos de descenso con únicamente dos victorias hasta la fecha.

El 'Cuco' Ziganda presentado como nuevo entrenador de la Cultu

La Cultural Leonesa anuncia al 'Cuco' Ziganda como nuevo entrenador tras el cese de Raúl Llona

Más información

El club ha decidido prescindir del preparador gallego después de la última derrota ante lo que se espera sea un rival directo por la permanencia, la Cultural de Luis Chacón. El conjunto leonés fue capaz de imponerse por 2-3 gracias a un tanto de Ribeiro en los minutos finales del encuentro.

Quinto cese en Segunda

Noviembre no ha hecho más que comenzar, pero ya va camino de cumplir la media de dos ceses al mes en Segunda División. Fran Justo es el quinto técnico que pierde su trabajo en lo que va de temporada... y desde luego es muy probable que no sea el último antes incluso de que termine el año.

Inauguró la lista en septiembre Johan Plat, del Castellón, que fue relevado por Pablo Hernández. En septiembre también hubo cambio en la Cultural, con la llegada de Cuco Ziganda por Raúl Llona. Ya en octubre en Gijón pasaron página con Asier Garitano para llamar a Borja Jiménez  y, el más reciente, fue un cambio con 'escala'. El Zaragoza despidió a Gabi y le dio el banquillo de forma interina a Emilio Larraz, que regresó al filial maño tras un estreno catastrófico dejando su lugar a Rubén Sellés, preparador que esta noche debuta como local frente al Deportivo.

Te puede interesar

El once del Dépor ante el Sámano

Cómo y dónde ver el partido entre Real Zaragoza y Deportivo
Sergio Baltar
Lucas Noubi, en una jugada del Deportivo-Valladoli

La Previa | Deportivo y Zaragoza frente a un espejo
Jorge Lema
Nil Cervera celebra con Arnau Xaus un gol del Liceo

La Previa | El liderato se pone en juego en Les Comes
María Varela
El once del Zaragoza en El Molinón

Uno por uno del rival | Un Zaragoza entre la cantera, los 'nombres' y la indefinición
Xurxo Gómez