Gabi Fernández habla sobre su despido en Zaragoza: "Veo complicado que el equipo se salve"

El Deportivo se mide este domingo al Real Zaragoza en el Ibercaja Estadio. Y la actualidad del club zaragozano está marcada por su exentrenador, Gabi Fernández.

El extécnico blanquillo acudió en la madrugada del jueves al viernes a los estudios de la Cadena SER en Madrid para ser entrevistado en 'El Larguero' dos semanas y media después de su destitución. Durante la primera parte de una charla en la que también se habló del Atlético de Madrid o de Vinicius Junior, Gabi reconoció que el despido le "dolió" al entender que necesitaba "más tiempo" por los condicionantes de una temporada que todo el club sabía que "iba a ser complicada".

Además, el que fuera capitán del Atlético de Madrid, aseguró que ve "complicado" que el Real Zaragoza se salve esta temporada del descenso a Primera Federación. “Ojalá. Yo lo veo complicado porque se han dado vuelta a muchas situaciones y el mensaje que dimos hace cinco o seis meses se ha venido abajo", expresó.

¿Cree que se va a salvar el Zaragoza?: “Ojalá. Yo lo veo complicado porque se han dado vuelta a muchas situaciones y el mensaje que dimos hace cinco o seis meses se ha venido abajo. Al final, lo veo complicado”.

¿Costó más llegar o empezar este año mal?: “El año pasado fue un poco a la desesperada. Fue un acto de valentía, de amor por un equipo que como jugador me había ayudado. Este año tenía muchísima ilusión por un proyecto que, evidentemente, no ha salido adelante para mí de una manera precipitada. Creo que todo lo que se ha hablado con el Zaragoza al principio de una temporada que sabíamos que iba a ser muy difícil, con 13 jugadores nuevos -de los cuales diez no hicieron pretemporada- y tres del filial… sabíamos que íbamos a empezar regular. Evidentemente que no te den la capacidad para intentar sacarlo adelante, para mí es una decisión precipitada”.

Quedaba mucho: “Mi mensaje fue claro en todo momento. La afición ha estado con nosotros. Mandamos un mensaje realista. Iba a ser un año complicado, pero sabíamos que lo podíamos sacar y confiábamos en el trabajo. Al final no sucede. Los resultados son malos. Pero sin ningún reproche, te echan”.

Le pilla por sorpresa: “Yo creía que iba a tener más tiempo. Por el ‘imput’ que tiene el director deportivo y el director general, que están todos los días contigo. Sabíamos que necesitábamos tiempo por todo lo que digo. En el fútbol los milagros no existen. Tienes que trabajar y estás a tres puntos del clasificado número trece y a dos partidos del octavo. Al siguiente partido juegas con el que estás por encima de ti, que probablemente salgas del descenso. No lo entiendes. No lo llegas a entender. Sabiendo que vas último y no puedes decir nada. Pero a nivel personal me voy dolido porque no lo llegas a entender cuando el mensaje de puertas hacia dentro es otro”.

Dura vida del entrenador: “Es muy complicado. Mucho más que jugador. La exigencia es mucho mayor y los problemas, también. Creo que no todo el mundo está capacitado para dirigir equipos y contagiar a los jugadores, que crean en ti”.

Los jugadores creían en él: “Eso habría que preguntárselo a los jugadores, pero creo que sí. Si un solo jugador hubiese dicho que no confiaba en nosotros, yo hubiese salido por la puerta sin que me hubieran echado”.

Decisión a la desesperada fichar en marzo por el Zaragoza: “En diciembre le dije que no porque creo que no era una situación desesperada. Pero cuando estaban con el agua al cuello, tengo que ir para ayudar. No tengo ningún miedo. La realidad del Zaragoza, a día de hoy, es que nadie quiere ir. Ni entrenadores, ni jugadores. O gente muy inexperta o gente que siente algo por el Zaragoza. Sino, nadie va. Entendía que era mi momento para ganarme una oportunidad en el mundo del fútbol y para demostrar lo mucho que me había ayudado el Zaragoza. Y la cogí, claro”.

¿Qué pasaría si le volviesen a llamar?: “Voy ahora mismo. Mañana. Clarísimo. Y capacitado para sacarlo. Al final, me identifico mucho con la ciudad, la gente me ha tratado muy bien. Han sido todo ánimos y comprensión. Creo que la gente ha entendido el mensaje realista que en algún momento he dado. Toda la gente me ha mostrado mucho cariño. Cuando salvamos la temporada pasada y este año también”.

Momentos de buen fútbol: “El equipo estaba compitiendo todos los partidos. No es un equipo muerto. Genera muchas ocasiones de gol, no le generan casi nada. Pero nos falta mucho acierto de cara a portería. Hay tres o cuatro partidos que puedes ganar perfectamente. No se consigue y a ti te juzgan por los resultados. Pero es verdad que el equipo estaba muy vivo, compitiendo en cada situación y trabajando cada día mejor, con todas las situaciones que estábamos teniendo”.