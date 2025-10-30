Unai Veiga, el jugador del Sámano que ya sabe ganarle al Dépor

Unai Veiga (derecha), durante el partido ante el Dépor en la temporada 2022-23 en el Reina Sofía Archivo DXT

Unai Veiga González (Portugalete, Vizcaya, 1998) juega desde el pasado verano en la UD Sámano. Canterano del Athletic, después se fue al Danok Bat bilbaíno, de donde lo reclutó en edad juvenil la Real Sociedad. Con el equipo txuri-urdin formó parte del histórico filial que volvió a Segunda seis decenios después, en 2021, de la mano del ahora técnico del Real Madrid, Xabi Alonso. Desde entonces, ha militado durante cortos espacios de tiempo en Las Palmas (Segunda), Algeciras, Unionistas (Primera RFEF), Landskrona BoIS (segunda división de Suecia) y Alzira (Segunda RFEF) antes de fichar por el conjunto cántabro tras su ascenso a la cuarta categoría nacional.

Unai Veiga es el único jugador de la modesta plantilla cántabra que ya se ha enfrentado en alguna ocasión al Deportivo. Y, además, ya sabe lo que es ganar al equipo coruñés. La única experiencia de Unai Veiga en Primera RFEF tuvo lugar en la temporada 2022-23. Tras jugar la primera mitad del curso en el Algeciras cedido por Las Palmas, el centrocampista vizcaíno puso rumbo al Unionistas de Salamanca en el mercado de invierno, también a préstamo por el club canario. Con ambos equipos se midió al Deportivo, en sus partidos como locales.

En la jornada 11, el 5 de noviembre de 2022, Unai Veiga salió desde el banquillo en el triunfo deportivista por 1-2 en el Nuevo Mirador. Los goles de Svensson y Mario Soriano dieron los tres puntos a los blanquiazules, que habían visto cómo Iván Turrillo igualaba la contienda. Unai Veiga saltó al césped en el minuto 84 en lugar de Elejalde, justo tras el decisivo tanto del alcalaíno.

Cinco meses después, el 1 de abril de 2023, el Deportivo visitaba el Reina Sofía de Salamanca para enfrentarse al Unionistas en la jornada 30. Unai Veiga también fue suplente, pero en el minuto 70 tuvo su oportunidad en detrimento del amonestado Óscar Sanz. Los blanquiazules jugaban con diez por expulsión de Olabe y marcador señalaba 1-1. Mario Soriano había adelantado al Dépor y el exfabrilista Mario Losada había igualado para el conjunto charro. Diez minutos después de que el volante vasco accediese al terreno de juego, el exdeportivista Christian Santos marcó el gol del triunfo del Unionistas (2-1).

Esta noche, Unai Veiga se medirá por tercera vez en su vida al conjunto coruñés, en un escenario totalmente distinto como es la Copa y ante un Deportivo, esta vez, muy superior sobre el papel a su equipo.