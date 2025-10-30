Mi cuenta

El Zaragoza pierde a dos centrales para medirse al Deportivo

El equipo maño confirmó esta mañana las lesiones de Radovanovic y Tachi

Lucía Dávila
Lucía Dávila
30/10/2025 13:26
Radovanovic, durante un entrenamiento
Radovanovic, durante un entrenamiento
Real Zaragoza

No solo el Deportivo va a tener problemas para armar su defensa este fin de semana en el Ibercaja Estadio. El Zaragoza acaba de anunciar que Aleksandar Radovanovic y Tachi no estarán disponibles para medirse al equipo coruñés. Ambos han sido sometidos a pruebas médicas en las últimas horas, las cuales han confirmado las lesiones de los centrales.

El zaguero serbio sufre una lesión muscular en el aductor derecho. Comenzó siendo titular en el equipo maño durante las cuatro primeras jornadas, hasta que en encuentro ante el Valladolid tuvo que ser sustituido en el minuto 9 tras caer lesionado. Esto solo ocasionó que se perdiera un partido y frente al Ceuta volvió a salir desde el inicio y completó los 90 minutos. Las tres semanas fue suplente, pero justo en este momento acababa de recuperar la titularidad. Salió desde el inicio tanto contra la Cultural Leonesa y como el pasado domingo frente Sporting, pero tuvo que volver a abandonar el terreno de juego por unas molestias

Por su parte, Tachi tiene una lesión muscular moderada en el sóleo izquierdo tras una contusión en el duelo ante Sporting de Gijón. El madrileño comenzó la temporada lesionado, pero se hizo con un hueco en el once titular en la jornada 7 ante el Mirandés, donde se mantuvo las tres semanas siguientes. Ante la Cultural Leonesa volvió al banquillo, pero en el último compromiso liguero del cuadro maño ante el Sporting de Gijón regresó a la titularidad.

Según informan desde el club, su evolución marcará su vuelta progresiva al grupo, por lo que por el momento se perderán el encuentro de este domingo a las 21.00 horas ante el cuadro blanquiazul. Además, a estas bajas se suma la de Paul Akouokou, que vio la roja directa ante la Cultural Leonesa por romper la pantalla del VAR cuando se dirigía a los vestuarios en el descanso del partido. Este domingo ante el Dépor cumplirá su segundo partido de sanción.

El Zaragoza encajó en Gijón su séptima derrota en once jornadas

El peor Zaragoza de Segunda espera al Deportivo

